A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 373,16 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel 107 306,66 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a kedvezőtlenre fordult nemzetközi hangulat nem segítette a BÉT-et, de az európai indexek többnyire gyengébben zártak, mint a BUX.

Szemán Péter hozzátette, hogy a Richter kikerült a kedvezőtlen jelentés okozta hullámvölgyből, de a péntek legnagyobb nyertese a 4iG, amely valószínűleg annak köszönheti a szokatlan mértékű, 10 százalék körüli erősödést, hogy Jászai Gellért, a társaság elnöke is az Egyesült Államokban tárgyal a magyar delegáció tagjaként.

Megjegyezte, hogy a befektetők kedvezően fogadták a Mol pénteken közzé tett harmadik negyedéves jelentését, míg az OTP ugyancsak jó számokat tartalmazó jelentésének fogadtatása visszafogottabb volt.

A Mol 16 forinttal, 0,55 százalékkal 2920 forintra erősödött 850,9 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,09 százalékkal 32 470 forintra nőtt, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,56 százalékkal 1780 forintra csökkent, forgalma 650,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,51 százalékkal 9850 forintra esett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 463,27 ponton zárt pénteken, ez 253,59 pontos, 2,48 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.