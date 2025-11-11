2025. november 11-én 22:00 órától 2025. november 12-én 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, a K&H mobilbank, a K&H e-portfólió, a K&H e-posta, a K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain – írja a K&H Bank. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül – teszi hozzá.

A ma esti után a hónap közepén ugyancsak fel kell készülniük az ügyfeleknek.

2025. november 21-én 18:00 órától 2025. november 23-án 18:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt a bank

elektronikus csatornái (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások,

valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás szünetelnek,

az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog.

A bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelést követően szükséges újra benyújtani.

A fenti szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.

A bankszünnapok alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások:

ATM kifizetés,

bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás),

bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül.

Betét- és hitelkártyák használatára a bankszünnapok alatt a 2025. november 21-én 18 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. Azt kérik, hogy mindenki biztosítson megfelelő fedezetet bankszámláján a bankszünnapokra, valamint gondoskodjon a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem.

Az online bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő.

A fentiek tekintetében kérjük, hogy tekintse át a bankszünnapokon esedékes fizetéseit – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, javasoljuk, hogy a bankszünnapok előtti munkanapon rendezze azokat

– írja a bank. A bankszünnapokra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapokat követő első munkanapon teljesítik.

A bankszünnapokat megelőzően: