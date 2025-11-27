A Magyar Közlönyben megjelent, Orbán Viktor miniszterelnök által jegyezett rendelet szerint a módosítás célja, hogy a háborús infláció minél kevesebb terhet jelentsen a magyar családoknak. Ennek értelmében
a Széchenyi Pihenő Kártyát átmenetileg - 2025. december 1. és 2026. április 30. között - nemcsak szálláshelyeken és vendéglátóhelyeken, hanem hideg élelmiszer vásárlására is fel lehet használni.
A rendeletmódosítás szerint a Szép Kártyát elfogadó boltok mostantól a főtevékenységük keretében élelmiszert is eladhatnak a kártyabirtokosnak és családtagjainak. Élelmiszernek számítanak a vám- és statisztikai nómenklatúra szerinti I-IV. áruosztályba tartozó termékek, bizonyos kivételekkel, például alkohol, dohány és állati takarmány nélkül.
A rendelet szerint a Szép Kártyával ezekben az üzletekben lehet fizetni:
- vegyes élelmiszerboltok,
- zöldség- és gyümölcskereskedések,
- hús- és húskészítmény-üzletek,
- halboltok,
- pékségek és édességboltok,
- egyéb élelmiszerboltok.
Az Országgyűlésben a képviselők 115 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 56 tartózkodás mellett fogadták el november 18-án az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról szóló javaslatot, amely rögzíti, hogy a december 1. és 2026. április 30. közötti időszakban a SZÉP Kártya élelmiszer vásárlására is felhasználható lesz, írta az MTI. A megvásárolható élelmiszerek körét rögzíti most a kormányrendelet.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!