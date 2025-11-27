A Magyar Közlönyben megjelent, Orbán Viktor miniszterelnök által jegyezett rendelet szerint a módosítás célja, hogy a háborús infláció minél kevesebb terhet jelentsen a magyar családoknak. Ennek értelmében

a Széchenyi Pihenő Kártyát átmenetileg - 2025. december 1. és 2026. április 30. között - nemcsak szálláshelyeken és vendéglátóhelyeken, hanem hideg élelmiszer vásárlására is fel lehet használni.

A rendeletmódosítás szerint a Szép Kártyát elfogadó boltok mostantól a főtevékenységük keretében élelmiszert is eladhatnak a kártyabirtokosnak és családtagjainak. Élelmiszernek számítanak a vám- és statisztikai nómenklatúra szerinti I-IV. áruosztályba tartozó termékek, bizonyos kivételekkel, például alkohol, dohány és állati takarmány nélkül.

A rendelet szerint a Szép Kártyával ezekben az üzletekben lehet fizetni:

vegyes élelmiszerboltok,

zöldség- és gyümölcskereskedések,

hús- és húskészítmény-üzletek,

halboltok,

pékségek és édességboltok,

egyéb élelmiszerboltok.

Az Országgyűlésben a képviselők 115 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 56 tartózkodás mellett fogadták el november 18-án az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról szóló javaslatot, amely rögzíti, hogy a december 1. és 2026. április 30. közötti időszakban a SZÉP Kártya élelmiszer vásárlására is felhasználható lesz, írta az MTI. A megvásárolható élelmiszerek körét rögzíti most a kormányrendelet.