Franciaország felkérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja ki a Shein-t, és tegyen ellene további lépéseket, miután a francia kormány gyermekszerű szexbabák és fegyverek értékesítése miatt felfüggesztette a platform működését.

A francia pénzügyminisztérium bizottságnak címzett levelében az áll, hogy Európa a nagy online platformokat globális bevételük akár 6 százalékát kitevő bírságokkal sújthatja, és lépéseket tehet tevékenységük felfüggesztésére – írja a Bloomberg.

Kapcsolódó Szörnyű dolgot észleltek a Temu riválisánál

Arra kérték a Bizottságot, hogy éljenek hatáskörükkel, többek között a platform ellen ideiglenes intézkedések meghozatalával, és haladéktalanul folytasson vizsgálatot annak érdekében, hogy teljes mértékben tisztázza azokat a működési zavarokat, amelyek illegális termékek forgalmazásához vezettek a platformon.

Thomas Regnier, a Bizottság képviselője megerősítette, hogy kézhez kapták a levelet, és kapcsolatba lépnek a francia hatóságokkal.