Kikerült az árrésstop alól a félkemény sajt – olvasható a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből, amely a tejágazat megsegítésével összefüggő módosításokról szól. Emellett a kormány importbejelentési kötelezettséget vezet be bizonyos tejtermékekre.
A mostani mellékletben az egyetlen változás, hogy nem a korábban bejelentett 14, csak 13 új termékkör kerül be decembertől az intézkedés hatálya alá, az eredetileg bejelentetthez képest kikerül a félkemény sajt – írta a Portfolio.
A kereskedők tiltakoznak, mégis marad az árrésstop – meghosszabbította a kormányA kormány 2026. február 28-ig meghosszabbította az élelmiszerek és drogériatermékek árrésstopját, és újabb 14 termékkel bővítette a listát. Erről itt írtunk >>>
