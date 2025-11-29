Kikerült az árrésstop alól a félkemény sajt – olvasható a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből, amely a tejágazat megsegítésével összefüggő módosításokról szól. Emellett a kormány importbejelentési kötelezettséget vezet be bizonyos tejtermékekre.

A mostani mellékletben az egyetlen változás, hogy nem a korábban bejelentett 14, csak 13 új termékkör kerül be decembertől az intézkedés hatálya alá, az eredetileg bejelentetthez képest kikerül a félkemény sajt – írta a Portfolio.