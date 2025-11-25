A Black Friday apropóján a Revolut megbízásából a Dynata kutatócég által készített új felmérés szerint a magyarok vásárlási szokásaiban egyre hangsúlyosabb szerepet kap a mesterséges intelligencia.

A fintech cég közleményében azt írja, idén a magyarok 43 százaléka tervezi online intézni Black Friday bevásárlását, miközben a bolti akcióvadászat jóval kevésbé népszerű: csupán a válaszadók 22 százaléka választaná ezt az opciót.

Az adatok alapján az Y generáció körében a legerősebb az online vásárlási szokás (60 százalék), de a férfiak között is jelentős, mintegy 39 százalékos ez az arány. Ugyanez a két csoport vezet 30, illetve 28 százalékban azok között, akik az AI használatával keresnek jobb ajánlatokat.

Érdekesség ugyanakkor, hogy a bolti Black Friday vásárlásban a legfiatalabb felnőttek, a Z generáció áll az élen, 27 százalékuk részesíti előnyben ezt az opciót, és ők vannak az élen abban is a kutatás alapján, akik a legkevésbé tartanak az AI-tól: mindössze 12 százalékuk véli úgy, hogy egyáltalán nem használná.

19 és 16 százalékban a költségvetés- és időmenedzsment terén is vezet az AI használatában a Z-generáció, ugyanakkor nem általános a lelkesedés: a magyarok 26 százaléka ugyanis egyáltalán nem használná vásárlási döntései során az AI-t, 49 százalékban a baby boomerek, majd sorban az X generációsok 35 százaléka.

Az eredmények szerint 24 százaléka a válaszadóknak azzal a motivációval használja vásárláshoz az AI-t, hogy spóroljon, 19 százalékuk kísérletezik vele, míg 11-11 százalékban a költségkeret betartása céljából, vagy ajándékválasztáshoz való inspirációszerző eszközként használják.