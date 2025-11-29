Forgalomba hozott a Penny egy olyan sört, amelynek a MOHU-s regisztrációja még nem történt meg, így hiába viszik vissza a vásárlók, az automaták kiköpik azokat. Egy olvasó tájékoztatta a Telexet arról, hogy az Adelskronen néven futó sörö dobozát nem lehet visszaváltani, a gyártó ugyanis lecserélte a vonalkódot.

A Mohu úgy tájékoztatta az érdeklődő vevőt, hogy a Penny megígérte, nemsokára elindítják a regisztrációt, és akkor a sörök újra visszaválthatóak lesznek.

Mohu-s regisztráció nélkül a kereskedők nem hozhatnak forgalomba visszaváltható csomagolású termékeket, az ilyen esetekkel pedig a vásárlók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhatnak.

A Pennyt szerint a Mohu rendszerébe történő regisztráció során fennakadások tapasztalhatók, a szükséges egyeztetések zajlanak, a visszaváltási lehetőség a folyamat lezárását követően ismét elérhető lesz. Hozzátették.

„Addig is, amíg ez megtörténik, kollégáink a pénztáraknál visszaváltják az Adelskronen dobozát.”