Forgalomba hozott a Penny egy olyan sört, amelynek a MOHU-s regisztrációja még nem történt meg, így hiába viszik vissza a vásárlók, az automaták kiköpik azokat. Egy olvasó tájékoztatta a Telexet arról, hogy az Adelskronen néven futó sörö dobozát nem lehet visszaváltani, a gyártó ugyanis lecserélte a vonalkódot.
A Mohu úgy tájékoztatta az érdeklődő vevőt, hogy a Penny megígérte, nemsokára elindítják a regisztrációt, és akkor a sörök újra visszaválthatóak lesznek.
A Pennyt szerint a Mohu rendszerébe történő regisztráció során fennakadások tapasztalhatók, a szükséges egyeztetések zajlanak, a visszaváltási lehetőség a folyamat lezárását követően ismét elérhető lesz. Hozzátették.
„Addig is, amíg ez megtörténik, kollégáink a pénztáraknál visszaváltják az Adelskronen dobozát.”
