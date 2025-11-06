Bemutatták Budapest első ömlesztett beöntésű visszaváltó automatáját a III. kerületi Príma üzletben. Az új, norvég gyártású berendezés akár száz palackot is képes egyszerre feldolgozni. A bulk-feed technológia jelentősen felgyorsítja a visszaváltás folyamatát – a pilisvörösvári tesztüzem sikere után döntött a Mohu további gépek telepítéséről – adta hírül az Index.

A technológia azt jelenti, hogy a visszaváltási díjas csomagolásokat akár zsákból is bele lehet önteni egyszerre – a berendezés automatikusan azonosítja, szétválogatja és feldolgozza azokat. A gép sűrített levegővel fújja a megfelelő tömörítőkbe a palackokat, így akár ötször gyorsabb lehet, mint eddig.

A februárban Pilisvörösváron telepített első lakossági bulk-feed automatánk még csak alumínium- és PET-palackokat tudott kezelni, az az R1-es típus volt. Ez az R2 már tudja az üveget is – mondta Bozóki Csaba László, a Mohu visszaváltásért felelős vezetője.

Fontos azonban, hogy csak visszaváltható csomagolásokat szabad beönteni – más hulladék akadályozhatja vagy lassíthatja a folyamatot.

A tesztüzem nagyon jól sikerült, nagyon szeretik a vásárlók.

Boltarányosan többen jönnek ahhoz a bolthoz, tehát sokan akár vidékről, máshonnan is odamennek visszaváltani – mondta Bozóki Csaba László, aki szerint a pozitív tapasztalatok miatt tovább bővítik a hálózatot.

A bulk-feed visszaváltó automaták Európa számos országában már évek óta használatban vannak.

A TOMRA R1 típusú gépeket 2021 óta telepítik Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Dániában, Németországban és Hollandiában – ma már több mint 600 ilyen automata működik világszerte.

Az eredmények is lenyűgözőek: egy norvég szupermarketben a TOMRA R1 telepítését követő 10 héten belül 1,2 millió palackot váltottak vissza – annyit, amennyit korábban egy teljes év alatt gyűjtöttek be.

A Mohu az idén 6-8 további gépet szeretne telepíteni, vidéken, nagyobb városokban, agglomerációban Budapesten, tehát szerte az országban. Ez egyfajta második tesztidőszak lesz, amikor már 8-10 gép működik.

Ahol olyan nagy forgalom van, hogy alapból 2-3 gép is működik, ott az egy régi gépet elvisszük, a helyére beraknunk egy újat, és azt a gépet, amit elviszünk, pedig le tudjuk rakni egy közepes forgalmú helyre – magyarázta a szakember, aki hangsúlyozta, hogy elsősorban nem leváltásról, hanem a hálózat bővítéséről van szó.

A 2024 nyarán indult kötelező visszaváltási rendszer (DRS) év végére jó eséllyel meglesz a 3 milliárd palack. Ezzel majdnem elérjük a 2029-es terveket, a 90 százalékos visszaváltáshoz közelítünk lassan. Azt gondolom, jövőre meg is lesz – mondta Bozóki Csaba László.

Hozzátette, európai viszonylatban nem nagyon láttott ilyen országot, ahol ennyire nagy ütemben emelkedett a visszaváltások száma.

A lakosság azt gondolom, hogy nagyon ráállt, és már a DNS-ük részévé vált, hogy igenis visszahozzák a palackot

– fogalmazott a visszaváltásért felelős vezető.