Lassan mindennapjaink részévé válik az üvegvisszaváltás, talán csitul az első időszak utáni felhergelt állapot is, amelyek elsősorban amiatt alakultak ki, mert az automata visszaváltók egymás után felmondták a szolgálatot. Erről az Economx is rendszeresen beszámolt, hiszen ebben a melegben nemcsak a fogyasztás felfokozott, hanem maga a kommunikáció is. Az a hír, ha valamibe beleköthetünk, az a hír, ha valamivel kötözködünk - fogalmazott az új visszaváltási rendszert ért kritikákkal kapcsolatban Till Attila is, aki a MHU nagykövete lett.

Arról kevesebb szó esett, bár a számok szerint sokan tudják, hogy nemcsak levásárolhatják a visszaváltott italcsomagolások árát egy adott áruházban vagy éppen gyűjthetik a pénzt a bankszámlán, hanem adományozhatnak az összegből.

Az Index érdeklődésére a MOHU elárulta, hogy ilyen formában már 31 millió forint gyűlt össze. A befolyt összeget az év végén utalják majd át a kedvezményezett kórházaknak, amelyek az így összegyűlt milliókból szerezhetik be az orvosi eszközök egy részét is.

Minden egyes REponton a visszaváltott palackok utáni 50 forintos felajánlást egy külön erre a célra elkülönített adatbázisban gyűjtik, az összeget minimum félévente teszik közzé a Mohu honlapján. A társaság a felajánlott összeget a jótékonysági szervezetek között egyenlő arányban osztják fel.

2024 kedvezményezettje:

A Heim Pál Országos Gyógyászati Intézet (A felajánlott összegből a digitális technikai és orvostechnológiai megújítását finanszíroznák.)

A Bethesda Gyermekkórház (A támogatásból az egyes osztályokra eszközbeszerzéseket, illetve infrastrukturális fejlesztéseket terveznek.)

A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika (A támogatásból orvosi eszközöket szereznének be.)

Az EU előírása szerint 2029-ig a PET-palackok 90 százalékát vissza kell gyűjteni és újrahasznosítani.