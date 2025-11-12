A MOHU kezdeményezésének a lényege, hogy az italcsomagolások visszaváltásakor az ügyfelek a visszajáró összeget jótékony célra is felajánlhatják. A beérkezett adományokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt kapja.

A visszaváltás most jótékonyság is

A 2024. január 1-jén indult REpont rendszer célja, hogy minden betétdíjas italcsomagolás – legyen az műanyag, alumínium vagy üveg – visszakerüljön a körforgásba.

A rendszer különlegessége, hogy az automatáknál nemcsak bolti utalványt vagy azonnali banki utalást lehet kérni, hanem az összeget egy gombnyomással fel is lehet ajánlani.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a visszaváltás nemcsak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem társadalmi ügyeket is támogat. A 87 millió forint is azt mutatja, hogy az emberek szívesen állnak jó ügyek mellé” – mondta Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy a cél az összeg további növelése az ünnepi időszakban.

A fotón balról jobbra látható: Dr. Bacsa György, Szabadhegÿ Péter, Gáncs Kristóf. Kardos István, Bozóki Csaba László, Till Attila Kép: MOHU

Ezrek életét könnyíti meg az adomány

A három kedvezményezett szervezet a teljes összeget gyermekek és családok megsegítésére fordítja.

Szabadhegÿ Péter, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke szerint a felajánlások révén több ezer gyerek töltheti biztonságos környezetben a szabadidejét.

„Naponta 4100 gyermek játszótereinken, több száz család pedig átmeneti otthonainkban kap esélyt az újrakezdésre. Ezek az adományok méltó körülményeket és reményt adnak” – fogalmazott.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezetője kiemelte: az összegből 1000 gyermek számára tudnak fél éven át fejlesztőfoglalkozásokat és élményprogramokat biztosítani.

A Vöröskereszt főigazgatója, Kardos István pedig emlékeztetett: „A REpont automatákon keresztül érkező támogatásoknak köszönhetően még több rászoruló családnak segíthetünk – különösen az ünnepi időszakban.”

Három és fél milliárd palack már visszakerült

A MOHU adatai szerint alig másfél év alatt 3,5 milliárd italcsomagolás került vissza a körforgásba. Az így begyűjtött anyagot szelektíven újrahasznosítják, ami jelentős környezeti eredmény a magyar lakosság együttműködésének köszönhetően.

A vállalat arra is figyelmeztetett, hogy csak a hivatalos REpont automaták felületén keresztül történő adományozás biztonságos, és óvatosságra intette a vásárlókat az egyéb QR-kódos gyűjtésekkel kapcsolatban.