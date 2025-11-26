Elmarasztalták a magyar kormányt Paks II. miatt, mert nem tartotta be az Aarhusi Egyezményt - tette közzé honlapján az Energiaklub Szakpolitikai Intézet.

Beszámolójuk szerint Magyarország azután kapott hivatalos figyelmeztetést, hogy az egyezmény betartását ellenőrző Jogkövetési Bizottság 2025‑ös jelentése megállapította:

Magyarország nem teljesítette a 2021‑es kötelezettségeit, a kormányzat továbbra is titkolózik a Paks II.-t megalapozó elemzésekkel és tanulmányokkal kapcsolatban, és nem működik együtt az ellenőrző testülettel.

A jelentés rámutat arra is, hogy Magyarországon súlyosan szűkül a civil tér, a kormányzat pedig egyre ellenségesebben bánik a környezetvédelemmel foglalkozó civilekkel, ami tovább gyengíti a társadalmi párbeszédet és az érdemi részvétel lehetőségét.

Az Aarhusi Egyezmény, amelyet csaknem 50 más állammal egyetemben Magyarország is aláírt, azt garantálja, hogy a polgárok hozzáférhessenek a környezeti információkhoz, részt vehessenek a döntéshozatalban, és jogorvoslattal élhessenek, ha jogaikat sértik.

Az egyezményt aláíró országok közgyűlése mindennek fényében Magyarországot 2025. november 18-án figyelmeztetésben részesítette, amely 2028-tól lép hatályba, ha a kormány nem hoz jelentős változásokat az átláthatóság és a társadalmi részvétel terén.

Az aarhusi eljárás Paks II. kapcsán egyébként még 2014-ben indult, amikor a Greenpeace Magyarország és az Energiaklub Szakpolitikai Intézet beadvánnyal fordult az Aarhusi Egyezmény Jogkövetési Bizottságához. A beadvány szerint a magyar kormány súlyosan megsértette az egyezményt az új atomerőmű előkészítése során: nem tette közzé az energiapolitikai döntéseket megalapozó háttérelemzéseket, késleltette vagy megtagadta a közérdekű adatok kiadását, és nem biztosította érdemben a nyilvánosság részvételét. Az ügyben 2015-ben Genfben nyilvános meghallgatást is tartottak. Ezután 2021. október 6-án a mostani jelentést is kiadó Jogkövetési Bizottság megállapította, hogy Magyarország megsértette az Aarhusi Egyezmény több rendelkezését Paks II. és az energiastratégia előkészítése kapcsán, különösen az információhoz való hozzáférés, a környezeti politikák kialakításában való részvétel és az ezekhez szükséges háttérelemzések közzététele területén. Ezért 2021-ben konkrét lépéseket írtak elő Magyarország számára a hiányosságok orvoslására, ennek azonban a magyar kormány mostani értékelésük szerint nem tett eleget.