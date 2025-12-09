„Különleges kezdés: Danyiil atya latin nyelvű hajnali miséjén imádkoztunk a békéért a moszkvai katolikus közösségnek helyet adó Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának Székesegyházában” - írta Szijjártó Péter kedden reggel a Facebook-oldalára. A külgazdasági és külügyminiszter csetfórumán pedig arról számolt be, hogy megkezdődött a magyar-orosz gazdasági vegyesbizottság ülése.

Közölte azt is, hogy jó hírekkel jelentkezik Moszkvából a Paks2 kapcsán: a tervezettnél gyorsabban halad az első beton előkészítésé, így ezért a vasbeton szerelése január helyett már jövő héten elindulhat.

A Török Áramlat vezetéket működtető vállalatról szóló hétfő bejelentéssel kapcsolatban leszögezte, hogy erről is van egy jó híre: „megkezdődött a vállalat átköltöztetése Hollandiából Magyarországra, a működését pedig semmifajta szankció nem akadályozza”. A miniszter ezzel arra a hétfői hírre reagált, miszerint az amszterdami kerületi bíróság lefoglalta a Gazpromhoz köthető South Stream Transport, vagyis a Török Áramlat gázvezeték üzemeltetőjének eszközeit. A holland bíróság lépése a leggazdagabb ukrán milliárdos, Rinat Ahmetov tulajdonában lévő DTEK cégcsoport kezdeményezésére valósult meg.

Szijjártó Péter a Paks2 és a Török Áramlat után hozzátett még egy jó hírt: „az oroszok továbbra is lehetővé teszik, hogy a szankciók által nem súlytott módon fizessünk a gázért“.

Ahogy arról beszámoltunk, a külgazdasági és külügyminiszter vezeti a magyar gazdasági delegáció moszkvai tárgyalásait.