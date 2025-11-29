A pénteki Magyar Közlöny szerint újabb nagyságrendileg 120 milliárd forintos pénzmozgást indított el a kormány a költségvetésben. A HVG beszámolója alapján 64 milliárd forinttal megemelték a gyógyszertámogatások idei keretét, ugyanakkor azt nem jelölték meg, hogy a többletforrás mely kiadások rovására valósul meg. Emellett 2,3 milliárd forinttal túlléphető az árvíz-, belvíz- és vízkárvédekezési, valamint a jégtörő hajópark fenntartására elkülönített idei keret, amelyből 1,3 milliárdot személyi kiadásokra kell fordítani.

A kormány további 58 milliárd forint átcsoportosításáról is döntött, főként a Központi Maradványelszámolási Alap terhére. Ebből 15 milliárd forint Paks II. tőkeemelésére jut, 28 milliárd az állami Beruházási Alapot növeli, míg a Bethlen Gábor Alap 3 milliárd forintot kap nemzetpolitikai célú támogatásokra.

A forráshiánnyal küzdő Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ 280 millió forintot kap személyi és működési kiadásokra.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium 1,6 milliárd forintot fordíthat kulturális és örökségvédelmi fejlesztésekre,

Békéscsaba pedig 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz jut.

A turisztikai fejlesztési keretet 1,2 milliárd forinttal növelik,

a Magyar Falu Program pedig akár 20 milliárd forintos új pályázatot is kiírhat.

A kormány döntött a 2026-os World Athletics Ultimate Championships adómentességi keretéről is: a szervezésben részt vevő szereplők számára 2 milliárd forint állhat rendelkezésre. Emellett határozat született arról, hogy Budapest és Pest megye rendvédelmi dolgozói - beleértve a hivatásos állományt, a határvadászokat és az igazgatási munkatársakat - lakhatási támogatást kaphatnak, bár ennek pontos összegét még nem határozták meg – írja az Index.