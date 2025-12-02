Akárhogyan alakul a választás, Orbán Viktor rendelkezhet a hatalmas összegről

Orbán Viktor elképzelése szerint finanszírozza meg 6300 milliárd forinttal az unió a magyar védelmi ipart, korlátozottan érhető el a háziorvosi ellátás az ünnepek alatt, a paraszolvencia helyett a kettős praxis lett az egészségügy rákfenéje, egy belső levél szerint 10 gyermek halála hozható összefüggésbe a Covid-oltásokkal – a nap legfontosabb hírei egy helyen.