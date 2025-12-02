Összeszedtük a keddi legfontosabb híreket és legérdekesebb cikkeinket, hogy önnek ne kelljen átnéznie a teljes magyar sajtót, hanem egy helyről tudjon tájékozódni.

  • Ha minden a tervek szerint halad, akkor Orbán Viktor elképzelése szerint finanszírozza meg 6300 milliárd forinttal az unió a magyar védelmi ipart, erről bővebben itt olvashat.
  • Bár az alapellátási ügyeleti rendszer zavartalanul működik, a betegforgalom az ünnepi időszakban megnő, ezért megerősítik az ügyeleteket. A háziorvosi ellátás ugyanakkor a munkaszüneti napokon csak sürgős esetben érhető el, a részletek az alábbi linken érhetőek el
  • A megszokottól eltérően a decemberi nyugdíj már ma megérkezett. Ez azonban egy kellemetlenséget is jelent. Részletek ide kattintva.
  • A paraszolvencia helyett a kettős praxis lett az egészségügy rákfenéje, strukturális átalakítás kell, hangzott el egy egészségügyi konferencián. Bővebb információk itt
  • Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vezető vakcinaszakértője azt állítja egy belső levélben, hogy 10 gyermek halála hozható összefüggésbe a Covid-oltásokkal. Részleteket az alábbi cikkünkben érheti el