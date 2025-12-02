Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a 2023. februárja óta indult egységes alapellátási ügyeleti rendszer óta meghaladta a 2 milliót az ellátott betegek száma.

Azt írják, a tapasztalatok szerint a decemberi hónap, az ünnepi időszak nem csupán a mentésben, hanem az alapellátási ügyeletekben dolgozók számára is komoly erőpróbával ér fel. A betegforgalom ugyanis az egész országban megnő, ami az ellátórendszer, valamint a háziorvosi rendelések ünnepi munkarendjének, valamint a megfázásos, vírusos időszaknak köszönhető.

Az OMSZ kitér arra is, hogy a betegellátás gördülékenysége érdekében az ügyeleti rendszert a szükséges pontokon megerősítik, a 1830-as ügyeleti telefonszám mindvégig rendelkezésre áll. Az ügyeleti telephelyek listája a https://www.mentok.hu/ugyelet/ címen, az ÉletMentő applikációban, valamint az Egészségablak alkalmazásban is elérhető.

Hangsúlyozzák, hogy az évvégi munkarend alapján a betegek december 23-án délutántól december 29-én reggelig, valamint december 31-én délutántól január 5-én reggelig csak sürgős esetben, ügyeletekben kaphatnak háziorvosi szintű ellátást.

Azt kérik, a betegek tartsák szem előtt, hogy az ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja, életveszély gyanúja esetén pedig a 112-t kell tárcsázni.

Mindemellett javasolják, hogy a betegek előre, megfelelő időben írassák fel a rendszeresen szedett, illetve várhatóan szükségessé váló gyógyszereiket háziorvosukkal, illetve kezelőorvosukkal.

Kiemelik, hogy az enyhébb panaszok esetén a gyógyszertár felkeresése is elegendő lehet, ahol a magas szintű gyógyszerészi tanácsadás, valamint a vény nélkül kapható gyógyszerek is orvosolhatják a problémát.