A hatályos jogszabályok alapján a Magyar Államkincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjat, és a nyugdíjszerű juttatásokat. Ez alól azonban minden évben kivételt jelent a december, ekkor ugyanis az ünnepekre tekintettel már a hónap elején utalnak, illetve postázzák a nyugdíjat – írja az Infostart.

Ennek értelmében tehát, aki utalással kapja meg az ellátást, annak ma, azaz december másodikán meg is kell kapnia.

Ugyanakkor van egy hátulütője a korábbi utalásnak: az, hogy januárban ismét 12-én utalják a pénzt, így több mint egy héttel tovább kell várni a következő havi juttatásra a megszokotthoz képest. Jó hír ugyanakkor, hogy jövő hónaptól 3,6 százalékkal emelik a nyugdíjakat, februárban pedig a 13. havi nyugdíj mellé a 14. havi első heti részlete is érkezik.