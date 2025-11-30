A legtöbb családot váratlanul éri, hogy egy hozzátartozó halála után mi történik az adott hónap nyugdíjával. A szabály valóban sokakat meglep: a Magyar Államkincstár (MÁK) nem vizsgálja, a hónap melyik napján következett be az elhalálozás, a teljes havi nyugdíj akkor is jár. Ez sok esetben komoly segítség lehet a búcsúval és az elkerülhetetlen költségekkel terhelt időszakban.

Abban az esetben, ha Magyarországon hal meg a nyugdíjas a központi elektronikus anyakönyvi rendszerben is rögzítik ezt a tényt. A MÁK is megkapja az adatokat, tehát nem kell a hozzátartozóknak semmilyen platformon lemondaniuk a nyugdíjat.

Külföldi elhalálozásnál ugyanakkor 15 napon belül van bejelentési kötelezettség, melynek házastárs, gyermek, unoka, örökös, testvér vagy még életben levő szülő is eleget tehet.

Ha úgy hunyna el valaki, hogy az adott havi nyugdíjat még nem kapta meg, a családtagok nyomtatványon igényelhetik azt: a „Kérelem a jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséhez” űrlap segít ebben.

13. havi nyugdíjat akkor folyósítanak elhunyt után, ha az elhalálozás februárban következik be, és az előző évben legalább egy napot volt nyugdíjas az érintett. Januári elhalálozásánál nem utalható ki ez a járandóság.

A halál utáni utolsó nyugdíj nem része a hagyatéknak. Az utolsó nyugdíjat abban a hónapban folyósítják, amelyben a jogosult elhunyt.

Ki veheti át? Nos, a sorrend a következő: elsőként az elhunyt házastársa, ha nincs, vagy már elhunyt, akkor gyermeke, ha gyermeke sem él már, akkor unokája, ha nincsenek leszármazottai, akkor szülei, ha szülei sem élnek, akkor nagyszülei, majd a sor legvégén végén a testvére vehetné át – írta meg a Teol.