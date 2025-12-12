Novemberben a fogyasztói árak 9,76 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, a ráta pontosan megegyezik az októberivel – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

November az egymást követő negyedik hónap, amikor 10 százalékot megközelítő éves inflációt mértek Romániában.

Tavaly novemberhez viszonyítva így néz ki a drágulás:

  • élelmiszerek 7,64 százalék,
  • nem élelmiszer jellegű termékek 10,73 százalék,
  • szolgáltatások 10,99 százalék.
  • elektromos energia 62,36 százalék, 
  • kávé 20,50 százalék, 
  • hőenergia 18,80 százalék, 
  • vasúti közlekedés 18,59 százalék, 
  • friss gyümölcs 15,13 százalék,
  • friss tehéntej 11,22 drágult. 

A legnagyobb arányban a következőknek csökkent az ára:

  • a burgonya (9,69 százalék), 
  • a légiközlekedés (3,54 százalék),
  • a cukor (1,37 százalék) ára.

Októberhez képest 0,42 százalékkal nőttek az árak. Az év első tizenegy hónapjában a fogyasztói árak 9,45 százalékkal emelkedtek.

