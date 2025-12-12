Novemberben a fogyasztói árak 9,76 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, a ráta pontosan megegyezik az októberivel – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

November az egymást követő negyedik hónap, amikor 10 százalékot megközelítő éves inflációt mértek Romániában.

Tavaly novemberhez viszonyítva így néz ki a drágulás:

élelmiszerek 7,64 százalék,

nem élelmiszer jellegű termékek 10,73 százalék,

szolgáltatások 10,99 százalék.

elektromos energia 62,36 százalék,

kávé 20,50 százalék,

hőenergia 18,80 százalék,

vasúti közlekedés 18,59 százalék,

friss gyümölcs 15,13 százalék,

friss tehéntej 11,22 drágult.

A legnagyobb arányban a következőknek csökkent az ára:

a burgonya (9,69 százalék),

a légiközlekedés (3,54 százalék),

a cukor (1,37 százalék) ára.

Októberhez képest 0,42 százalékkal nőttek az árak. Az év első tizenegy hónapjában a fogyasztói árak 9,45 százalékkal emelkedtek.