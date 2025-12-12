Novemberben a fogyasztói árak 9,76 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, a ráta pontosan megegyezik az októberivel – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).
November az egymást követő negyedik hónap, amikor 10 százalékot megközelítő éves inflációt mértek Romániában.
Tavaly novemberhez viszonyítva így néz ki a drágulás:
- élelmiszerek 7,64 százalék,
- nem élelmiszer jellegű termékek 10,73 százalék,
- szolgáltatások 10,99 százalék.
- elektromos energia 62,36 százalék,
- kávé 20,50 százalék,
- hőenergia 18,80 százalék,
- vasúti közlekedés 18,59 százalék,
- friss gyümölcs 15,13 százalék,
- friss tehéntej 11,22 drágult.
A legnagyobb arányban a következőknek csökkent az ára:
- a burgonya (9,69 százalék),
- a légiközlekedés (3,54 százalék),
- a cukor (1,37 százalék) ára.
Októberhez képest 0,42 százalékkal nőttek az árak. Az év első tizenegy hónapjában a fogyasztói árak 9,45 százalékkal emelkedtek.
A válságok országa lett „bezzeg” RomániaBrutális gazdasági megszorító csomag, amely a lakosság szinte minden rétegét sújtja, megfűszerezve a több frontos politikai krízissel. Egy európai polikrízis látlelete az Economxen.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!