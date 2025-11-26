Gazdasági és foglalkoztatáspolitikai prioritásokat vázolt fel az Európai Unió versenyképességének fokozására az Európai Bizottság a kedden közétett, 2026-ra vonatkozó európai szemeszter őszi csomagjában. A brüsszeli testület a jelentésben hangsúlyozta:

az egyre inkább kihívásokkal teli geopolitikai környezetben összehangolt fellépésre van szükség a termelékenység, az innováció és a beruházások erősítése területén az európai versenyképesség javítása érdekében.

Kijelentették:

az EU gazdasága továbbra is ellenálló, mérsékelt növekedéssel, amelyet főként az erős belső kereslet és a beruházások, a szilárd munkaerőpiac és a csökkenő infláció vezérel.

Az EU ugyanakkor számos stratégiai sebezhetőséggel, strukturális kihívással néz szembe, beleértve az alacsony termelékenységet, a demográfiai nyomást, valamint a védelemmel és a dekarbonizált és digitális gazdaságra áttéréssel összefüggő, az államháztartásra nehezedő növekvő igényeket.

Mindezek miatt a versenyképesség erősítése és a rendezett államháztartás fenntartása elengedhetetlen lesz Európa növekedési potenciáljának felszabadításához és a stabilitás megőrzéséhez – tették hozzá.

A szemesztert megerősíti egy, mind a 27 uniós országnak címzett, a humán tőkére vonatkozó ajánlás, tekintettel arra, hogy az uniós bizottság véleménye szerint sürgősen növelni kell a termelékenységet, hatékonyabbá kell tenni a tehetségek kiaknázását, és ki kell alakítani egy időtálló munkaerőpiacot.

A brüsszeli testület felszólította a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként az uniós gazdaság stratégiai ágazataiban szükséges oktatást és képzést, a tiszta átállástól, a körforgásos gazdaságtól és az ipar dekarbonizációjától kezdve az egészségügyön és a biotechnológián, a mezőgazdaságon és a biogazdaságon át a védelmi iparig és az űrkutatásig.

Közölték:

meg kell fordítani az alapkészségek területén tapasztalható negatív tendenciát.

Ez, mutattak rá, elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövő munkaerő-állománya szilárd alapokkal rendelkezzen ahhoz, hogy új technológiákban és versenyképes iparágakban dolgozhasson és képezhesse magát. Az ajánlás továbbá a köz- és magánszektor erőforrásainak mozgósítását is szorgalmazta az emberekbe való befektetés érdekében. Ez a társadalom, a vállalkozások és az emberek javát egyaránt szolgálja – hangsúlyozták.

A csomag kapcsán az Európai Bizottság megvizsgálta, hogy minden tagállam megfelel-e az uniós költségvetési keretrendszernek, és iránymutatást nyújtott, hogy a tagállamok 2026-os költségvetési politikája összhangban álljon azon tanácsi ajánlásokkal, amelyek vagy jóváhagyták a tagállamok középtávú terveit, vagy javaslatokat fogalmaztak meg az esetleg folyamatban lévő túlzotthiány-eljárás lezárására.

A költségvetési fejlemények és kilátások értékelése nyomán Magyarországról az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy potenciálisan nem felel meg a követelményeknek.

Ami a túlzotthiány-eljárásokat illeti, az ilyen eljárás alatt álló kilenc tagállam, köztük Magyarország esetében az eljárást felfüggesztették, mivel a hiányt nem sikerült tartósan a GDP 3 százaléka alatt tartani. A jelenlegi szakaszban nem tesznek további eljárási lépéseket, de a folyamatban lévő eljárás nyitva marad – írták.

Az érintett tagállamokat továbbra is kötik a rájuk vonatkozó tanácsi ajánlások. Az Európai Bizottság jövő tavasszal újraértékeli a helyzetet az akkor már rendelkezésre álló 2025-ös költségvetési eredmények fényében – tájékoztattak.

A szemeszter őszi csomagja keretében az uniós bizottság makrogazdasági egyensúlyhiánnyal összefüggő úgynevezett riasztási mechanizmus keretében készült jelentését is közzétette. Az euróövezet, illetve az EU egészének gazdaságát esetlegesen érintő potenciális makrogazdasági egyensúlyhiányok korai felismerését lehetővé tevő mechanizmus határozza meg, hogy mely tagállamok esetében van szükség részletes felülvizsgálatra annak értékeléséhez, hogy fennállnak-e szakpolitikai intézkedést igénylő egyensúlyhiányok.

Az idei jelentés azon hét tagállam, köztük Magyarország esetében ír elő részletes felülvizsgálatot, amelyeknél már az előző éves ciklusban is egyensúlyhiányt azonosítottak. A felülvizsgálatokra 2026 első felében kerül sor, és az egyensúlyhiányra vonatkozó uniós bizottsági határozatokat az európai szemeszter tavaszi csomagjának részeként fogják előterjeszteni - tájékoztattak.

Most az eurócsoport és az uniós tanács megvitatja az európai szemeszter őszi csomagjában előterjesztett dokumentumokat a javasolt iránymutatás jóváhagyása céljából – tették hozzá.