Felháborította az embereket a DBA Bubble Tea nevű hely működtetői, mert meghökkentő mondatot nyomtattak az október elején, a Margit körúton megnyitott, vietnámi kávézó és étkezde menülapjának aljára:

„3 százalék felár magyar nyelvű kiszolgálás esetén.”

A tulajdonosok hétvégén egy Facebook-bejegyzésben bocsánatot kértek, és bejelentették, hogy ideiglenesen bezárnak, de azt ígérték, hogy az újranyitás napján jelentős kedvezményekkel várják majd vendégeiket – írta a 24.hu.

A menülapról egy olvasó képet is készített, amit a Facebookon osztott meg Kép: Facebook

A teázó így indokolta az esetet

„Ez teljes mértékben egy szerkesztési hiba volt, és semmilyen szándékunk nem volt ilyen díjat bevezetni.”

Az üzemeltetők az ideiglenes bezárást részben azzal indokolják, hogy átszervezik csapatukat, melybe magyar munkatársat is felvesznek.