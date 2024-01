ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A First Minute időszakban még a teljes, ilyenkor ráadásul kedvezményes kínálat elérhető, ezáltal az utasoknak lehetőségük nyílik a számukra legjobb időpont és szobatípus kiválasztására akár a legnépszerűbb üdülőhelyeken is. Évről évre többen élnek ezzel a lehetőséggel, és foglalják le az év első hónapjaiban üdülésüket. Az idei évre már tavaly megkezdődött az előfoglalás.

A 2023. decemberében megkezdődött előfoglalási szezon fontosabb trendjei mostanra – írja az Invia közleménye a rendelkezésére álló adatok alapján. Miután az előző években sokan azt tapasztalták a nyári főszezonban, hogy az elérhető Last Minute kedvezmények száma és mértéke jelentősen csökkent, egyre többen már most terveznek, számolnak és foglalnak. Az utazási piac szereplői legkésőbb decemberben publikussá tették 2024-es áraikat.

A TOP 10-es lista:

10. Albánia

9. Horvátország

8. Kanári-szigetek

7. Ciprus

6. Bulgária

5. Tunézia

4. Spanyolország

3. Egyiptom

2. Görögország

1. Törökország

Az előfoglalási szezon meglepetése Spanyolország, esetében a növekedés az ötszöröse a tavalyinak, bár a közleményben hozzáteszik, hogy minden kedvelt országba nőtt az előfoglalás.

A 4 napos hosszú hétvégéket foglalók száma a tavalyi nyári szezon felére esett vissza, miközben a 9-napos üdüléseknél komoly növekedést.

A rövidebb foglalások csökkenésének köszönhetően az utazási napokkal is kényelmesebben terveznek az utasok:

míg tavaly a többség vasárnap szállt repülőre, hogy minél több minden beleférjen 7-8 napba, idén egyértelműen a hétfő vezet.

A hasunkra is figyelünk.

A csak reggelit kérő utasok száma harmadával csökkent, míg az összes többi, ennél magasabb kategóriájú ellátást (all inclusive, ultra all inclusive, fél- és teljes panzió) választók száma érdemben (desztináció függvényében 60-120 százalékkal) nőtt a 2023-as előfoglaláshoz képest.

Inkább repülünk, mint vezetünk.

Az összes, eddig lefoglalt utazás 85 százaléka repülős út (ezek közül háromszor annyian választották a bécsi indulást, mint tavaly), és mindössze 10 százaléka egyéni (autós).