Ahogy arról korábban az Economx is beszámolt, Hajdúböszörmény több oktatási intézményében is kukacos csokimikulás került a gyerekek pénteki ebédjéhez adott desszertként. Többen bele is haraptak az édességbe, mielőtt észrevették volna a lárvákat, és ezt követően hasfájást, hányingert tapasztaltak.

Bár a csokoládék szavatossági ideje nem járt le, a közétkeztetést végző cég és a beszállító is azonnal megkezdte a problémás tételek visszagyűjtését.

Vasárnap estére azonban kiderült, hogy a gond nem korlátozódik egyetlen városra. Az RTL Híradó arról számolt be, hogy a riportjuk után több szülő jelezte:

a hajdúdorogi gyerekek ajándékcsomagjában is találtak lárvákat. Sőt, Pest megye egyik településéről, Tápiószentmártonból is érkezett bejelentés, ott nemcsak kukacot, hanem molyt is felfedeztek a csokikban.

A híradónak megszólaló orvos szerint egészségügyi szempontból nem várható komoly következmény, aki evett a fertőzött édességből, annak a rosszullétet inkább a látvány és a tudat váltja ki. A hajdú-bihari kormányhivatal hétfőn kezdi meg az eset kivizsgálását.