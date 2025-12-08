Az Economx is beszámolt az egy hete megjelent kormányrendeletekről, amelyek szerint a kabinet a gyorsforgalmi utakról vissza akarja szorítani a teherforgalmat, és ezzel az indokkal emeli a kiszabható közigazgatási bírságokat, bővíti az útdíjköteles utak számát, drágítja az útdíjakat, és bevezeti az M1 regionális jogosultságot is.

A kormány döntése miatt jövőre jelentősen megnő azoknak a fuvarozóknak a költsége, akik főúton szállítják árujukat: a teherautókra a gyorsforgalmi utak után 4,3 százalékkal, az infláció mértékével megemelt díjat kell fizetni, a főúton közlekedők esetében azonban ez 50 százalékkal emelkedik.

A Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta:

a vállalkozások egy része akár már idén fizetésképtelenné válhat a jövő évtől életbe lépő, drasztikus útdíjemelés következtében.

A riportból kiderült az is, hogy az intézkedés pontos pénzügyi hatásai egyelőre nem becsülhetők meg, mivel a hivatalos útdíjkalkulátor már hetekkel ezelőtt elérhetetlenné vált a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató honlapján. A szolgáltatás kiesése miatt a fuvarozócégek nem tudják kiszámítani, mekkora többletköltséget jelent majd számukra a díjemelés.

Nem a többletbevétel motiválta a kormányt, hanem az, hogy a megépített utak ne menjenek tönkre, a kamionok ne nyomják szét az új utakat, ráadásul az alsóbbrendű utakon naponta 3 millió ember szenved attól, hogy áruszállítás, teherforgalom zajlik tranzit jelleggel - hangsúlyozta Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter múlt heti parlamenti bizottsági meghallgatásán.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete már közleményben is tiltakozott a a rendeletek ellen, mint írták, beláthatatlan gazdasági következményekkel, növekvő környezetterheléssel, a jogbiztonságba vetett bizalom gyengülésével járnak a kamionok forgalmát országosan korlátozó intézkedések.

A váratlanul kihelyezett 20 tonnás korlátozások milliós költséget generálnak éves szinten és járművenként a vállalkozásoknak,

a hosszabb menetidő negatívan hat a hatékonyságra,

rontja a gépkocsivezetők munkakörülményeit;

a dráguló szállítás veszélyezteti a régiókban tevékenykedő kisvállalkozások rentabilitását,

drágítja a lakosság ellátását,

veszélyezteti a térségi munkahelyek megtartását

- írta az egyesület.

Az érdekképviseletek elfogadhatatlannak tartják a döntést, mert az szerintük olyan, a kamionok számára kijelölt fizetős utakat érint, amelyeknek nincs alternatívája, vagy a kerülő jelentős többletkilométerrel, illetve rossz minőségű, balesetveszélyes utakon teljesíthető. Az esetenként KRESZ-szabályt is sértő táblakihelyezések miatti rendőrségi szankcionálás pedig kiszolgáltatott helyzetbe hozza a magyar járművezetőket, fokozva ezzel a kritikus munkaerőhiányt az alágazatban.

A közlemény szerint különösen károsak a korlátozások az M1-es térségében, ahol olyan utakról tiltják ki a kamionokat, amelyen elkerülhetők az autópálya felújítása miatt folyamatossá vált, több órás dugók, így lehetetlen a vezetésiidő-szabályok betartása, csökken a naponta elvégezhető fuvarfeladatok száma, ami kilátástalan helyzetbe hozza a magyar fuvarozókat.

Az érdekképviseletek várják a szaktárca gyors intézkedését a korlátozások visszavonása érdekében, és kérik a Építési és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM), hogy az alágazatot érintő kérdésekben csak szakmai egyeztetést követően hozzon döntéseket.

A teherfuvarozást érintő úthasználati díjakról szóló átfogó intézkedéscsomag célja mindenekelőtt a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra, és a balesetek számának csökkentése, hogy ezáltal biztonságosabbá váljon a fő- és mellékutakon való közlekedés, és csökkenjen a településeket érő környezeti és zajterhelés - közölte az ÉKM sajtóirodája szombaton az MTI-vel. A tárca tájékoztatott arról is, hogy jelenleg tárgyalásokat folytat a fuvarozói szektor és a közlekedési ágazat kiemelt szereplőivel és érdekképviseletével a magyar fuvarozók számára biztosítandó érdemi könnyítésekről.