Újra itt az év vége, így ismét fontos teendők várnak azokra, akik szeretnének élni azzal az akár több százezer forintos adóvisszatérítési lehetőséggel, amely a nyugdíj-, illetve egészségpénztári megtakarítások után vehető igénybe. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének honlapján két hasznos kisokos is elérhető, amely a legfontosabb tudnivalók között igazít el.

Ahhoz, hogy a lehető legtöbb adóvisszatérítést megkaphassuk, az idei önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseink összegének – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – el kell érnie a 750 ezer forintot.

Ennek a 20 százaléka ugyanis az a maximális 150 ezer forint, ami visszajárhat a személyi jövedelemadóból (szja).

Persze a 750 ezer forintnál kevesebb éves megtakarítás esetén is jár a befizetések után számított 20 százalékos adóvisszatérítés, amiről szintén nem érdemes lemondani. Azok, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár 280 ezer forintot is visszakaphatnak. Akik viszont, akik valamilyen okból nem fizetnek szja-t – például a 25 éven aluliak, a 30 év alatti anyák vagy a családi adókedvezményben részesülők –, értelemszerűen nem élhetnek ezzel az adóvisszatérítési lehetőséggel.

Ahhoz, hogy az adóvisszatérítés zökkenőmentesen menjen, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) két kisokost is összeállított a tudnivalókról: az adóvisszatérítéshez szükséges tennivalók itt érhetők el az ÖPOSZ honlapján.

Ha arra gondolunk, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű biztos hozamot nemigen tud más befektetés felmutatni, a pénztári egyenleg feltöltése egy önmagunknak adott karácsonyi ajándékként is felfogható. Sőt, mivel a pénztárakban kezelt megtakarítás pénztártípustól függően számos módon felhasználható, szeretteinkről is gondoskodhatunk ilyen módon

– hívta fel a figyelmet Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke.

Azok számára, akik rövidebb távon szeretnék élvezni az szja-visszatérítés előnyeit, az egészségpénztár lehet a megfelelő választás, hiszen abból akár a hozzátartozók egészséggel összefüggő költései is fedezhetők, sőt, a gyermekvállalással és a beiskolázással járó kiadások, a felsőoktatás költségei vagy akár a lakáshitel-törlesztés szintén finanszírozható. Már közel 1,2 millió tagot számlálnak ezek az intézmények.

Azoknak pedig, akik hosszú távon gondolkodnak és főként az időskori megélhetésüket tartják szem előtt, célszerű majd a nyugdíjpénztári számlájukra kérniük a visszatérítést. A nyugdíjpénztárak mellett szól, hogy más befektetési formákhoz képest igen alacsony költségszinttel működnek, ráadásul a legfrissebb, harmadik negyedévi adatok szerint a szektor átlagosan bőven infláció feletti hozamot nyújtott a tagoknak a megelőző 12 hónap során. Az erősödő öngondoskodási szándék a nyugdíjkasszák növekvő taglétszámán is lemérhető, immár több mint egymillióan használják ezt az eszközt az időskori jövedelmük majdani kiegészítésére.