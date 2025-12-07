Tiszapüspöki önkormányzata karácsony alkalmából kedveskedik a település 65 év feletti lakóinak. 320-an kapnak ajándékcsomagot – írja a Dívány a szoljon.hu híre alapján.

A faluban már hagyománynak számít, hogy az ünnepek közeledtével nemcsak az idősekre, hanem a fiatalabb generációkra is gondolnak. Bander József polgármester idén is személyesen indította útnak a csomagokat.

A polgármester azt is elmondta: bár a csomag tartalma meglepetés marad, annyi biztos, hogy praktikus, az ünnepek előtt is jól hasznosítható tartós élelmiszerek kerültek bele az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A helyi kötődésű, de egészségi okok miatt télen máshol tartózkodó idősek is megkapják majd a meglepetést.

A 65 év alatti lakók sem maradnak ki a karácsonyi figyelmességekből: a helyi Vöröskereszt, a Védőnői Szolgálat, a Családsegítő és a Szolgáltató Központ is készül apró ajándékokkal. Az óvodák, iskolák és a közösségi ház ünnepi műsorokat szervez, a településért dolgozók pedig december 12-én ünnepi vacsorán vehetnek részt. A közmunkások számára december 17-én tartanak ünnepi ebédet.