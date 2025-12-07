Sok százezer futballszurkoló virraszthat 2026 nyarán vagy vehet ki extra szabadságot, ha nem akar lemaradni kedvenc sportja történelmi eseményeiről: a jövő évi foci világbajnokság szombat este közzétett menetrendje szerint az USA-ban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő

104 mérkőzésből 53-at – közép-európai idő szerint – az éjszaka kellős közepén fognak játszani, illetve közvetíteni.

A vendéglősök is szívhatják a fogukat

A szokatlan időbeosztás máris felháborodást váltott ki a szomszédos Ausztriában, és hasonló reakciókat hozhat hazánkban is, nemcsak a szurkolók körében, hanem például a vendéglátóipar képviselőinél, hiszen a rangos sportesemény minden alkalommal érezhetően

megnyomja a bárok, kocsmák, szurkolói arénák, kivetítővel rendelkező éttermek forgalmát.

Kár, hogy a kezdőrúgások időpontjai nem alkalmasak a családok számára – fakadt ki friss bejelentésre Bernhard Neuhold, az ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH ügyvezető igazgatója a Krone Zeitungnak, megjegyezve, hogy reményeik szerint azért így is sokan fognak szurkolni az osztrák válogatottnak a képernyők előtt is.

Álomkórtól szenvedhetnek a rajongók

A rendhagyó FIFA-menetrendben a késő esti meccsek oka az éghajlat.

A klubvilágbajnokság megmutatta, hogy

a játékosok szenvedtek a rendkívüli hőségben

annak érdekében, hogy a mérkőzéseket az európai piacon kényelmes időpontokban közvetíthessék. Ezt szeretnék elkerülni jövő nyáron – írja a lap.

A vb-meccsek nagy részét ezért éjszaka játsszák: egészen pontosan 43 csoportmérkőzést, valamint hét 32 fős fordulós mérkőzést, két 16 fős fordulós meccset és egy negyeddöntőt.

A FIFA által erre kitűzött időpontok pedig:

éjfélkor, hajnali 1, illetve 1.30 és 2 órakor, továbbá hajnali 3, 4, 5 órakor és akár reggel 6 órakor lesznek a kezdőrúgások.

Ezzel a döntéssel az eddig megszokott, napi négy fix kezdési időpont a múlté lett, ahogy a szurkolók számára a kiszámítható élmény is, mivel minden mérkőzésnap programja máshogy alakul majd.