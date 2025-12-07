A gyenge sarki örvény kemény telet hozhat Európába – írja az Euronews.

Németországban és a környező országokban így akár extrém hideg télre is számíthatunk. A szakértők egyelőre még megosztottak - de karácsony után különösen fagyos lehet az időjárás.

Legutóbb 1978-79 telén volt hasonló időjárási mintázat, ami az évszázad teléhez vezetett Németországban. Akkor az emberek nagy havazást, hóviharokat és szokatlanul alacsony hőmérsékletet tapasztaltak.

Karácsony előtt még bizonytalan a helyzet. A jelenlegi modellek inkább enyhébb időt mutatnak az ünnepi időszakra, bár elszórtan kemény fagyok előfordulhatnak.

Az Európai Időjárási Központ csak karácsony utánra jósol lehűlést.

Januárban a szakemberek elsősorban változékony, inkább enyhe tendenciákra számítanak.

Döntő szerepet játszhat a sarki örvény további gyengülése, amely könnyen észak felől zúdíthat extrém hideget Európára – ám egyelőre ezt egyik modell sem jelzi előre.