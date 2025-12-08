Egy orosz faipari vállalat dokumentációit átvizsgálva tárta fel egy oknyomozó riport, hogyan kerül az európai piacra a szankciók ellenére nagy mennyiségű nyírfa. Oroszország nyírfaerdői a világ legnagyobbjai közé tartoznak, a kitermelt faanyag a nemzetközi építő- és bútorgyártás alapanyaga, és milliárdos bevételt biztosít az orosz államnak.

Az ukrajnai háború kitörése után az orosz nyírfát szankciókkal sújtották, ám ennek ellenére a háború kezdete óta jelentősen megnőtt a Kínából érkező faimport, különösen Lengyelországba – írta a tagesschau.de német hírportál.

A riport szerint az orosz nyírfa gyakran átcímkézve, hamis származási adatokkal kerül Kínába, majd onnan tovább az európai piacokra, annak ellenére, hogy az Európai Unió (EU) szankciói éppen ezt akarták megakadályozni. Kína vált a rétegelt nyírfalemez fő exportőrévé, ám az alapanyag továbbra is orosz maradt, ezért az import illegális - derül ki a lengyel és nemzetközi szakértők, valamint egy környezetvédelmi szervezet vizsgálataiból. A riportban rejtett kamerás felvételekkel dokumentálták, hogy kereskedők „russian quality” felirattal kínálják a rétegelt lemezt.

Lengyelországban a célzott vámellenőrzéseknek köszönhetően már jelentősen visszaestek a Kínából érkező orosz nyírfaszállítások, ám az import most más útvonalakon, például Spanyolországon és Portugálián keresztül folytatódik. A szakértők szerint az EU ellenőrzései sokszor hiányosak, így az átcímkézett orosz fa a szankciók ellenére továbbra is akadálytalanul juthat be a piacokra, évente mintegy egymilliárd euró értékben.