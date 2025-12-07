Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátor egykori hívei több millió dollárt juttatnak több tízezer potenciális harcosnak, hogy felkeléseket szítsanak az új kormány ellen és visszaszerezzék befolyásukat – írta meg a Pénzcentrum a Reuters átfogó vizsgálatából.

Tavaly decemberben Oroszországba menekült, és bár maga Aszad állítólag beletörődött moszkvai elszigeteltségébe, bizalmasai, köztük testvére és a rezsim két kulcsfigurája, Kamál Hasszán vezérőrnagy és Rámi Mahlúf milliárdos, titkos milíciák szervezésébe kezdtek a szíriai tengerparton és Libanonban.

A két rivális csoport célja ugyanaz: visszaszerezni az irányítást az alavita többségű területek felett, és földalatti parancsnoki központok, valamint fegyverraktárak hálózatát kiépíteni. A Reuters szerint már most dollármilliókat költöttek a szervezkedésre, és több tízezer potenciális harcost pénzelnek Szíriában, Libanonban, Oroszországban és az Egyesült Arab Emírségekben.

Az új szíriai kormány tisztában van a veszéllyel, de egyelőre nem tart komoly fordulattól. A hírportál szerint a fő összeesküvők egymással is rivalizálnak, miközben Oroszország támogatása is kétséges, amely korábban Aszad legerősebb szövetségese volt. Sok alavita szíriai – akik szintén szenvedtek Aszad uralma alatt – bizalmatlan velük szemben.

Oroszország támogatása azért kétséges a puccskísérletben, mert a jelenlegi szíriai kormány is zavartalan hozzáférést garantál neki a tengerparton működő támaszpontjaihoz.