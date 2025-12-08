A nigériai kormánynak sikerült elérnie 100 olyan diák szabadon engedését, akiket novemberben hurcoltak el Niger tagállamból az egyik ottani katolikus bentlakásos iskolából - közölte a Channels Television helyi hírtelevízió.
A Nigériai Keresztények Szervezetének közlése szerint 303 diákot és 12 tanárt hurcoltak el emberrablók november 21-én a Papiri faluban működő Szűz Mária tanintézetből. Ötven diáknak később sikerült megszöknie fogva tartóiktól, de a többiek sorsa azóta ismeretlen volt.
A hírtelevízió nem közölt egyelőre több részletet.
A Nigéria északnyugati térségében garázdálkodó fegyveres bandák rendszeresen rabolnak el diákokat, többnyire váltságdíj reményében. Bár a kormány többször ígérte a régió biztonsági helyzetének javítását, jelentős előrelépés nem történt - emlékeztetett az MTI.
