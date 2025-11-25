Világszerte bevált módszer a jégmentesítésre a sózás. A svédek azonban most egy új megoldással kísérleteznek: céklával dúsított keverékkel szórják fel az utakat – számolt be a Meglepetés.

Az új megoldást Svédország egyik legnagyobb útkarbantartó vállalata, a Svevia mérnökök és ökológusok közreműködésével dolgozta ki. Abból indultak ki, hogy a madarak gyakran összetévesztik a sókristályokat a táplálékkal és lenyelik őket, ami súlyos kiszáradáshoz, végül elhulláshoz vezet. Az új keverék pirosas színe azonban elriasztja a szárnyasokat attól, hogy ehető magvaknak nézzék a sószemeket.

Az új „madárbarát sónak"

csökkentették a nátriumtartalmát, hogy minimalizálják a mérgező hatást, céklakivonatot tettek bele, amely nemcsak színt ad a keveréknek, hanem segít megőrizni a keverék nedvességtartalmát, kukoricakeményítőt is tettek az új útszóró keverékbe, ami lassítja az oldódást, így a „só” hosszabb ideig hatékony marad.

A madárbarát sókeverékkel történő jégmentesítési programot kísérletként már 2024-ben elindították Örnsköldsvik térségében. Az új módszer bevezetése óta becslések szerint több ezer madár életét sikerült megmenteni Svédországban. Emellett csökkent a talaj és a víz sóterhelése, ami hosszú távon kedvez a növényzetnek és az élővilágnak. A megoldás annyira sikeres, hogy más európai országok is érdeklődnek a technológia iránt.