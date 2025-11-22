Újabb helyi fejlesztések mellett döntött a kormány: kedden iskolákról, szerdán egészségügyi intézményekről született rendelet, péntek este pedig 21 helyi fejlesztésekről szóló határozat jelent meg a Magyar Közlönyben.

Ezek egy része tartalmaz forrást is, bár a HVG szerint nem világos, hogy ezek a többnyire kis ügyek miért tartoznak a kormány hatáskörébe. Vannak azonban olyan határozatok is, amelyek pénzt nem jelentenek, csupán elvi támogatást rögzítenek.

A 2026-os költségvetésből kiosztott tételek közé tartozik például az egy milliárd forintos szállodafejlesztés Berettyóújfaluban, vagy az 1,2 milliárd forintos támogatás a Komlói Bányász Sport Klub sportszállójának megvalósításáért.

A kormány támogat Szombathelyen egy Nemzeti Összetartozás Emlékhelye beruházást is, ám sem a pontos helyszín, sem a tartalom nem ismert.

A 21. határozat arról szól, hogy Nyáregyháza ingyen megkap két állami épületet („kivett raktárat és irattárat”) az önkormányzat céljaira.