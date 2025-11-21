Az MB ingatlan fejlesztésében készülő beruházás részeként egy három darab kétszárnyú épület jön létre a Budaörsi Teniszcentrumtól északra, a Távíró köz mentén, a tőle nyugatra lévő irodai övezet, valamint a keletre fekvő budaörsi lakótelep között.

A beruházás építészeti koncepcióját tekintve az egyik legfontosabb cél Budaörs közlése szerint azt volt, hogy összehangolják a környezet építészeti karakterét, mivel az irodai zóna és a sportpálya találkozása eddig éles törésvonalat képeztek.

A Magyar Építők a közlemény alapján azt írja, az épületek jóval alacsonyabbak lesznek, mint a környező tízemeletes lakótelepek. Hangsúlyozzák: nem csupán építészetileg köti össze a projekt a környező területeket, hanem egy sétálóutcával is, ami az eddig elválasztott lakótelepi és irodaövezeti városrészek között is kapcsolatot épít.