Tovább bővíti közös elektromosautó-töltőhálózatát az ALDI Magyarország és az E.ON Drive Infrastructure Hungary (EDRI), decemberben nyolc ALDI-áruház parkolójában telepítenek új, nagy teljesítményű HPC töltőberendezéseket, amelyekkel az érintettek már néhány perc alatt érezhetően növelni tudják a járműveik hatótávját – közölte az ALDI az MTI-vel.

A bővítés

Érden,

Kecskeméten,

Debrecenben,

Szombathelyen,

Siófokon,

Fóton,

Székesfehérváron

és Zalaegerszegen történik.

A fejlesztések célja, hogy a vásárlók decemberben az ünnepi időszakban is gyorsan megbízhatóan tölthessék elektromos járműveiket, akár egy rövid bevásárlás alatt is. Ráadásul a töltők használata továbbra is egyszerű: a helyszínen bankkártyával vagy QR-kódos indítással néhány másodperc alatt el lehet kezdeni a töltést.

Az ALDI és az E.ON cégcsoport együttműködése 2018-ban indult, ekkor jelentek meg először az áruházlánc parkolóiban a vállalatcsoport által üzemeltetett elektromos töltők.

Az ALDI Süd vállalatcsoport tagja az ALDI Magyarország, amely 187 üzletből álló hálózatával a magyar gazdaság meghatározó szereplője. Az E.ON Grouphoz tartozó E.ON Drive Infrastructure (EDRI) vezető európai töltőállomás-üzemeltető. Az EDRI által fejlesztett, kiépített és üzemeltetett nyilvános töltőhálózat bármilyen típusú elektromos jármű számára használható és a vállalat minden töltőjét 100 százalékban zöld energiával látja el. A vállalat 180 embert foglalkoztat és több mint 8300 nyilvános töltőpontot üzemeltet 11 európai országban: Svédországban, Dániában, Németországban, Norvégiában, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban, Csehországban, Olaszországban, Romániában, Hollandiában és Magyarországon.