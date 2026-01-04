Miközben a világ éppen Venezuelára figyel, Kijevben döntő egyeztetésről, az orosz-ukrán háborúban közelgő fordulópontról beszélnek – derül ki az Index hírösszefoglalójából.

Eszerint szombaton – Steve Witkoff, amerikai külön megbízott online részvételével – 15 ország nemzetbiztonsági tanácsadója tárgyalt a biztonsági garanciákról, a béketerv elemeiről, gazdasági újjáépítésről és katonai-politikai kérdésekről.

A béketerv 90 százalékáról megállapodás született

– közölte Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára.

Kedden újra egy asztalnál Trump és Zelenszkij

Fontos találkozókat is bejelentettek a jövő hétre:

január 5-én külön találkozót tartanak az európai országok vezérkari főnökei, hogy biztosítsák a szövetségesekkel való további koordinációt,

külön találkozót tartanak az európai országok vezérkari főnökei, hogy biztosítsák a szövetségesekkel való további koordinációt, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint kedden, január 6-án Párizsban találkoznak Donald Trumppal és az elnök csapatával

– idézi az ukrán Interfax.

Hozzátette, hogy a franciaországi találkozón az első számú feladat „bizonyos dolgok", például a Határozottak Koalíciójának biztonsági garanciáiról szóló dokumentum véglegesítése lesz, ami a Trumppal történő megbeszélés egyik alapját adja.

Az USA elnöke ismét leszólta a Kreml vezetőjét

Az Interfax idézi az amerikai elnök floridai kijelentéseit is, amikor a venezuelai hadműveletről szóló, szombati sajtótájékoztatón azt nyilatkozta:

nem lelkesedik Vlagyimir Putyinért, aki továbbra is háborút folytat Ukrajna ellen, „túl sok embert megölve”.

Trump megjegyezte, hogy szerinte „a legegyszerűbb eset Oroszország és Ukrajna között lenne”, de nem ez a helyzet, és „mindketten elég rossz dolgokat tettek” – ezzel

párhuzamot vont Putyin és az amerikai különleges katonai akció során elfogott venezuelai diktátor, Nicolás Maduro között.

"Szóval nem vagyok ezzel (az ukrajnai öldökléssel) megelégedve, azt hittem meg lehet oldani" – fogalmazott az amerikai elnök, kifejezve reményét, hogy előrelépést lehet elérni az Ukrajna ellen vívott orosz háború megoldásában.