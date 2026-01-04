Radikális változásokat helyezett kilátásba a volt NDK-s területen Ulrich Siegmund, az AfD miniszterelnök-jelöltje, amennyiben pártja kormányra kerül a szeptemberi szász-anhalti választásokon.

Az előzetes felmérések alapján 40 százalékos eséllyel induló politikus megszűntetne több, fontos minisztériumot és állami ügynökséget, például szerinte „senkinek nincs szüksége” az energiahatékonyságért és az erőforrás-megőrzésért felelős intézményekre.

Nem kell járni iskolába, elég lesz a kétcsatornás tévéadás

Emellett a közoktatást is alaposan megreformálná: tervei szerint, ha a jobboldali párt hatalomra kerül,

megszűnik az iskolai tankötelezettség,

míg a migránsok körében a „búza és az ocsú szétválasztását” tervezi.

A közszolgálati tévét sem hagyná ki: Siegmund szerint

maximum két csatornán sugározhatnák kizárólag a tényszerű tudósításokat,

és betiltaná a beszélgetős véleményműsorokat.

Karcolja a határokat, a pártja is csak pislog

„A végső cél az egész ország jobbra fordítása” – fogalmazott kampánynyilatkozataiban a 35 éves AfD-s jelölt, aki korábban azzal verte ki a biztosítékot, hogy a Politico egyik podcastjában nem erősítette meg egyértelműen azt a közvélekedést, hogy a holokauszt az emberiség elleni legsúlyosabb bűncselekmény volt.

Emiatt utóbb

még a saját pártja is elhatárolódott,

kijelentve, hogy márpedig egyetértenek az állítással – idézi fel a Welt.

A tartományban jelenleg kormányzó, kereszténydemokrata CDU pedig visszataszítónak és ijesztőnek nevezte a kormányfőjelölt megnyilvánulását, amikor azt is kifejtette, hogy

ha megszabják mit lehet mondani és mit nem, akkor létrehozza a „nyelvrendőrséget” is.