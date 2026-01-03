Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettest, digitális fejlesztési minisztert kérte fel a védelmi tárca vezetésére Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki ezt pénteken este a Telegram-csatornáján közzétett videóban közölte. „Az ukrán védelmi minisztérium munkája formátumának megváltoztatásáról is döntöttem. Mihajlo Fedorovot javasoltam Ukrajna védelmi miniszteri posztjára" – mondta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy Denisz Smihal eddigi tárcavezetőnek köszönetet mondott eddigi munkájáért és felajánlotta, hogy egy másik, „kitartásunk szempontjából nem kevésbé fontos" területet vezessen az államigazgatásban.

Zelenszkij pénteken egy sor személycserét jelentett be az államvezetésben.