Németország Oroszország elleni védelme a középpontban: az új, szövetségi biztonságpolitikai program egyes titkos részletei szerint a vezető nyugati állam központi célja egy olyan „precíziós fegyverekből” álló arzenál megszerzése, amellyel képesek lesznek Európa legelrettentőbb haderejévé válni, és ezzel

„mélyen behatolni az ellenség hátába”

– derül ki a Welt am Sonntag által frissen megszerzett dokumentumból.

Élre állnak, nem várnak az egyesített hadseregre

A kormány kereszténydemokrata, CSU-s képviselői szerint miközben elakadtak az ukrajnai háború befejezéséről szóló tárgyalások, az orosz fenyegetés egyre nagyobb, ezért a védelempolitika mindenek feletti, és sürgősen dönteni kell a Bundeswehr (német fegyveres erők) megerősítésének konkrétumairól.

Szerintük nem szabad hagyatkozni a korábban kilátásba helyezett, közös európai hadsereg terveire, hanem

Németországnak felelősséget kell vállalnia a kontinensért,

amihez hatalmas beruházásokra van szükség.

Jön a német Vaskupola, és ráülnek rengeteg rakétára

A hiteles elrettentés érdekében például a hadsereg fegyverarzenálját bővítenék

nagy hatótávolságú cirkálórakétákkal és drónokkal, kisméretű, olcsó irányított támadórakétákkal,

kiegészítve saját hiperszonikus rakéták fejlesztésével.

A tervek között szerepel egy légi harcrendszer fejlesztése is, amely

új vadászgépekből, pilóta nélküli felderítő rendszerekből, hálózatépítésből és mesterséges intelligencia technológiából áll

– elképzeléseik szerint a Balti-tengert „hézagmentesen” fogják megfigyelni.

A felsorolás szerint a német fegyveres erők „valódi drónhadsereggé” is válnak, és legalább

100 ezer drónnal lesznek felszerelve,

amelyek harci hatékonyságát mesterséges intelligencia és „űrbe telepített képességek” alkalmazásával kívánják növelni. Németország védelme érdekében egy, a „Vaskupolához” hasonló légvédelmi rendszert terveznek, legalább 2000 elfogó rakétával.