A nyugdíjasok relatív helyzete romlik a 13. és a 14. havi nyugdíj ellenére is

Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok akkor is, amikor a nyugdíjak emelkednek? Erről beszélgettünk Farkas Andrással, a Nyugdíjguruval, aki szerint a probléma messze nem pusztán az inflációról szól. A jelenlegi nyugdíjemelési rendszer szerkezeti okokból termel újra és újra veszteséget, miközben sok nyugdíjas számára egyre nehezebb lépést tartani az alapvető megélhetési költségekkel.

A beszélgetésből kiderült, miért félreértett fogalom a svájci indexálás, és miért nem jelent automatikus megoldást a nyugdíjak leszakadására. Szó esett arról is, hogyan válik a 13. és 14. havi nyugdíj politikailag kiszolgáltatott eszközzé, amely rövid távon segítséget adhat, hosszabb távon azonban bizonytalanságot és tervezhetetlenséget hoz a nyugdíjasok életébe.

Farkas András szerint a magyar nyugdíjrendszer legnagyobb kihívása a fenntarthatóság, ami nem magyar sajátosság, hanem egész Európát érintő probléma. A gyorsuló társadalmi elöregedés miatt minden nyugdíjreform rendkívül alapos előkészítést igényel, mert már a legkisebb változtatás is milliók megélhetésére lehet hatással. Ugyanakkor a szakértő szerint a következő időszak akár kedvező fordulatokat is tartogathat — ha a döntések nem rövid távú politikai logika mentén születnek meg.

Vajon…