céginfó.hu

A nyugdíjasok relatív helyzete romlik a 13. és a 14. havi nyugdíj ellenére is

Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok akkor is, amikor a nyugdíjak emelkednek? Erről beszélgettünk Farkas Andrással, a Nyugdíjguruval, aki szerint a probléma messze nem pusztán az inflációról szól. A jelenlegi nyugdíjemelési rendszer szerkezeti okokból termel újra és újra veszteséget, miközben sok nyugdíjas számára egyre nehezebb lépést tartani az alapvető megélhetési költségekkel.
Tieger Endre, 2025. december 31. Fotó: Economx / Hartl Nagy Tamás - dr. Farkas András (Nyugdíjguru)
A beszélgetésből kiderült, miért félreértett fogalom a svájci indexálás, és miért nem jelent automatikus megoldást a nyugdíjak leszakadására. Szó esett arról is, hogyan válik a 13. és 14. havi nyugdíj politikailag kiszolgáltatott eszközzé, amely rövid távon segítséget adhat, hosszabb távon azonban bizonytalanságot és tervezhetetlenséget hoz a nyugdíjasok életébe.
Farkas András szerint a magyar nyugdíjrendszer legnagyobb kihívása a fenntarthatóság, ami nem magyar sajátosság, hanem egész Európát érintő probléma. A gyorsuló társadalmi elöregedés miatt minden nyugdíjreform rendkívül alapos előkészítést igényel, mert már a legkisebb változtatás is milliók megélhetésére lehet hatással. Ugyanakkor a szakértő szerint a következő időszak akár kedvező fordulatokat is tartogathat — ha a döntések nem rövid távú politikai logika mentén születnek meg.

Vajon…

  • miért veszítenek reálértéket a nyugdíjak akkor is, amikor papíron nőnek?
  • miért él tovább a svájci indexálás mítosza a közbeszédben?
  • fenntartható-e hosszú távon a jelenlegi magyar nyugdíjrendszer?
  • valódi segítséget jelentenek-e a 13. és 14. havi nyugdíjak, vagy inkább politikai eszközök?
  • mit tehet ma egy aktív dolgozó, hogy ne legyen kiszolgáltatva a rendszernek?

Kapcsolódó

További videók

A kiberbűnözés a világ negyedik legnagyobb gazdasága

Soha nem voltak ilyen fontosak az adataink, a kiberbűnözők több tíz billió dollár értékű adatot szereztek meg tőlünk - mondta Boros Robin, a Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértője az Economx Money Talks Podcastjének legújabb epizódjában. Az adatok átszövik a vállalatok mindennapi tevékenységét, lényegében minden eszköz adatokat termel.
Gáll Csongor, 2025. december 22. hétfő, 08:00

Erre költ a magyar idén karácsonykor

Az ünnepi ajándékozás ma már nem csak szeretet, sokaknak fontos a praktikum, az érték és a használhatóság. Ruhák, kütyük, játékok — de vajon melyik kategória viszi a prímet idén? Erről szól az Economx új videóriportja.
Faragó Janka, 2025. december 21. vasárnap, 08:40

Videó: mindig megdöbbenek, milyen drága a mikulás, de azért megveszem

Az Economx új videóriportjában arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyarok milyen szempontrendszer alapján választanak maguknak vagy a szeretteiknek mikulás csokoládét az idei szezonban.
Faragó Janka, 2025. december 5. péntek, 18:08
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

A nyugdíjasok relatív helyzete romlik a 13. és a 14. havi nyugdíj ellenére is

A nyugdíjasok relatív helyzete romlik a 13. és a 14. havi nyugdíj ellenére is

Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok akkor is, amikor a nyugdíjak emelkednek? Erről beszélgettünk Farkas Andrással, a Nyugdíjguruval, aki szerint a probléma messze nem pusztán az...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2025 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.