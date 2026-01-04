Ünnepi melegség után beköszöntenek a rideg munkás hétköznapok: hóra, ónos esőre, metsző szélre kell számítani egész héten. Hétfő délelőtt már megmutatja magát a közelgő ítéletidő: a felhőzet megvastagszik, országszerte borult lesz az ég, és dél felől egyre többfelé várható havazás. A hóréteg meg is marad az ország nagy részén, vastagabb rétegekben elsősorban a déli országrészben.

A délkeleti, keleti határ közelében viszont a fagy mellett még nagyobb lesz a csúszásveszély, mivel vegyes csapadék, ónos eső is valószínű. Ehhez élénk északi, északkeleti szél is tovább rontja a komfortérzetet, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul.

Újabb csapadékzóna áztatja el az országot

Kedden túlnyomóan borult marad az ég, és két hullámban valószínű csapadék: reggelig keleten eshet a hó, illetve hajnalig a keleti határvidéken még ónos eső is előfordulhat, majd átmeneti szünet után délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, és délutántól ismét egyre többfelé havazhat.

Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, ami a Bakonyban hófúvást is eredményezhet. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximum mínusz 4 és plusz 1 fok között várható.

Ne pénteken menjen éjszakai túrára: mínusz 19 fok is lehet

Szerdán is hasonló helyzet várható, sokfelé valószínű havazás, délkeleten, keleten a legnagyobb mennyiségben, míg az északnyugati, nyugati tájak akár csapadékmentesek is maradhatnak – idézi a távirati iroda. Ráadásul a Dunántúl nyugati felén és északkeleten hordhatja a havat az északias szél, amit erős lökések kísérnek.

A hőmérséklet hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, délután mínusz 5 és 0 fok között alakul.

A hét második felében némi napsütésre ugyan van kilátás, és átmenetileg szünetelhet a havazás, de a szél erős marad, és az éjszakai hőmérséklet tovább zuhan. Nappal is marad a zimankó, mínusz 4 és plusz 3 fok között, míg pénteken brutális mértékig hül le levegő: az előrejelzések szerint

rendkívül hideg lesz az éjszaka, mínusz 19 és mínusz 3 fok között alakulhat a minimum.

Megírtuk: a jövő héten egy mediterrán ciklon kínozza meg a frontérzékenyeket, akik a migrénes fejfájástól szédülésig, keringési panaszokig többféle meteogyógyászati hatásra készülhetnek.