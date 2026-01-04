Évek óta nem látott mennyiségű hó boríthatja be napokon belül az országot. Bár nálunk nem kötelező a téli gumi használata, ilyen időben azért különösen fontos, hogy megfelelő felszereltséggel induljunk autóval útnak.

A téli és a négyévszakos gumi az összetételében, a bordázatában és a lamellák számában is különbözik egymástól. A bordázat mintázatát a jobb tapadás érdekében választják ki, de a lamellák is ezt a célt szolgálják: az autó tömege alatt nyílnak szét és így biztosítják az alaposabb tapadást – magyarázta a Zala vármegyei hírportálnak Ostrom János zalalövői gumiszervíz tulajdonos, aki tanácsokat is adott az abroncsválasztáshoz.

Kinek ajánlott a négyévszakos gumi?

Négyévszakos gumit csak azok használjanak, akik helyben, főleg lakott területen belül vagy többnyire csak a lakókörnyezetük közvetlen közelében, aszfaltozott utakon közlekednek. A négyévszakost azoknak viszont már nem ajánlja a szakember, akik napi szinten használják járműveiket, például azzal járnak munkába, mert őket "menet közben" is elkaphatja egy kiadós havazás.

Kinek ajánlott a téli gumi?

Aki nagyobb emelkedőkkel terhelt, „hegyes” utakon jár, gyakran tesz meg nagyobb távolságokat, esetleg külföldre is utazik, azoknak inkább a téli gumi javasolt.

Árak

Egy általános tévedést is igyekezett eloszlatni a szakember: még mindig sokan gondolják azt, hogy egy négyévszakos gumi olcsóbb, holott ez nem így van.

"Egy azonos méretű és márkájú, középkategóriájú guminál a négyévszakos általában 2-4 ezer forinttal drágább, mint a téli változat. Egyedül az átszerelés költségein tudnak spórolni az autósok, de azon is csak akkor, ha az abroncsot több éven keresztül fent hagyják a felnin"- világította meg.