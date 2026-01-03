Az amerikai különleges erők helikopteres rajtaütésük során elfogták Nicolás Madurót Venezuela fővárosában.

Donald Trump azt közölte, hogy a diktátort és feleségét egy „briliáns művelet” során tartóztatták le, amely légicsapásokkal kezdődött, és amelynek során Black Hawks és Chinook helikopterek repültek alacsonyan Caracas felett.

Különleges erők ostromolták Maduro „szigorúan őrzött erődítményét”, és elfogták a venezuelai vezetőt, miközben Maduro egy biztonsági bunkerhelyiségbe próbált menekülni. Néhány amerikai katonát „eltaláltak” és „megsérültek”, de egyikük sem halt meg a rajtaütésben – nyilatkozta a Fox Newsnak Donald Trump, aki Mar-a-Lagóból „tévéműsorként” nézte az eseményeket.

Fotó Donald Trump bejegyzéséből a Truth Socialon, amelyen az elfogott Nicolás Maduro venezuelai elnök látható, 2026. január 3-án. Kép: Reuters

Az amerikai elnök floridai idő szerint 11.40-kor, magyarországi idő szerint délután 17:40-kor kezdte meg beszédét az amerikaiakhoz és a világhoz.

Donald Trump Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere és Pete Hegseth hadügyminiszter társaságában szólt a nemzethez.

„Tegnap késő este és ma kora reggel az én utasításomra az Egyesült Államok fegyveres erői rendkívüli katonai műveletet hajtottak végre Venezuela fővárosában”

– kezdte az amerikai elnök.

Donald Trump szerint az amerikai erők rajtaütést indítottak egy Caracas szívében található, erősen megerősített katonai erődítmény ellen, hogy bíróság elé állítsák Nicholas Maduro diktátort.

„Ez volt az amerikai katonai erő és hozzáértés egyik leglenyűgözőbb, leghatékonyabb és legerőteljesebb megnyilvánulása az amerikai történelemben.”

Trump így folytatta: „A világon egyetlen nemzet sem lenne képes elérni azt, amit Amerika tegnap elért... Venezuela összes katonai kapacitása tehetetlenné vált, mivel katonáink férfiai és női tagjai, akik velünk, a bűnüldöző szervekkel együttműködve sikeresen elfogták Madurót az éjszaka közepén.”

Donald Trump szerint a venezuelai erők „készen álltak” egy amerikai támadásra, de ennek ellenére „túlterheltek” voltak.

„Tudták, hogy jövünk, ezért készen álltak, az úgynevezett készenléti pozícióban, de teljesen túlterheltek voltak” – mondta Trump.

Így folytatja: „Egyetlen amerikai katona sem halt meg, és egyetlen amerikai felszerelés sem veszett oda.”

Az USA fogja irányítani Venezuelát

Donald Trump azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok addig fogja irányítani Venezuelát, amíg nem találnak vezetőt Nicolás Maduro helyére.

„Addig fogjuk irányítani az országot, amíg biztonságos, megfelelő és megfontolt átmenetet nem tudunk végrehajtani”

– húzta alá Trump.

„Szóval nem akarunk belekeveredni abba, hogy valaki más kerüljön be, és ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint az elmúlt hosszú években... addig maradunk, amíg a megfelelő átmenet meg nem történhet” – idézte az amerikai elnök szavait a The Telegraph.

Az USA készen áll egy második támadásra

Donald Trump szerint az Egyesült Államok felkészült egy „sokkal nagyobb” második hullámú támadásra Venezuela ellen, de „valószínűleg” nem lesz rá szüksége.

Egy személy venezuelai zászlót tart a kezében, miközben a kormány támogatói összegyűlnek, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok megtámadta Venezuelát és elfogta Nicolás Maduro elnököt Caracasban, Venezuelában, 2026. január 3-án. Fotó:Gaby Oraa/ Reuters

„Felkészültünk egy második hullámra, ha szükséges. Valójában azt feltételeztük, hogy szükség lesz egy második hullámra, de most valószínűleg nem lesz rá szükség” – mondta az amerikai elnök.

Jönnek az amerikai olajtársaságok

„A világ legnagyobb amerikai olajtársaságai bevonulnak majd Venezuelába, dollármilliárdokat költenek, megjavítják a súlyosan leromlott infrastruktúrát, az olajinfrastruktúrát, és elkezdenek pénzt keresni az országnak”

– mondta az amerikai elnök a médiának.

Maduro az amerikai igazságszolgáltatás elé áll

„Az illegitim diktátor, Maduro egy hatalmas bűnözői hálózat vezéralakja volt, amely kolosszális mennyiségű halálos és illegális kábítószer csempészéséért felelős az Egyesült Államokba” – közölte Donald Trump, aki szerint a venezuelai vezető felelős „számtalan amerikai” haláláért.

„Maduro és felesége hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével szembesülnek, és amerikai földön állnak bíróság elé”

– folytatta.

Trump: Venezuela ellopta az olajipart az Egyesült Államoktól

„Amerikai tehetséggel, lendülettel és szakértelemmel építettük fel a venezuelai olajipart. A szocialista rezsim pedig ellopta tőlünk az előző kormányok idején, ráadásul erőszakkal” – állította Donald Trump, aki szerint

„ez volt az egyik legnagyobb amerikai vagyonlopás országunk történetében.”

Az amerikai elnök így folytatta: „Nagyon erőteljes megerősítjük Amerika hatalmát a saját régiónkban... A jövőt az határozza meg, hogy képesek leszünk-e megvédeni a kereskedelmet, a területet és az erőforrásokat, amelyek alapvető fontosságúak a nemzetbiztonság szempontjából.”

Birodalommá alakul az Egyesült Államok: eltűnnek a közös értékek, csak az érdekek számítanak 2025-ben az Egyesült Államok végleg szakított azzal a szereppel , amely évtizedeken át a globális rend fenntartójává tette. Washington nem értékeket véd többé, hanem érdeket érvényesít – mégpedig kíméletlenül. A hidegzuhany nem Kínát vagy Oroszországot érte először, hanem azokat, akik eddig szövetségesnek hitték magukat.

Maradnak az amerikai erők a Karib-térségben

Donald Trump szerint továbbra is fennáll a Karib-térségben összegyűlt „amerikai armada”, és a Venezuelába tartó és onnan induló, szankcionált olajszállító tartályhajók blokádja.

„Ennek a rendkívül sikeres műveletnek figyelmeztetésül kell szolgálnia mindazok számára, akik veszélyeztetnék az amerikai szuverenitást vagy veszélyeztetnék az amerikai életeket”

– fogalmazott az amerikai elnök.

„Venezuelában minden politikai és katonai személyiségnek meg kell értenie, hogy ami Maduróval történt, az velük is megtörténhet”

– figyelmeztetett Donald Trump, aki a tájékoztatón pár perccel később üzent Gustavo Petro kolumbiai elnöknek is:

„Kokaint gyárt. Az Egyesült Államokba küldik. Szóval vigyáznia kell a seggére

– mondta az amerikai elnök a médiának.

Donald Trump amerikai elnök beszédet mond, a háttérben (balról jobbra) Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese, John Ratcliffe, a CIA igazgatója, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine tábornok, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke. Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, USA, 2026. január 3. Kép: Reuters , Jonathan Ernst

Maduro elérte a pánikszobát, de nem tudta becsukni az ajtót

Nicolas Maduro bejutott egy biztonságos szobába, de nem tudta becsukni az ajtót, mielőtt az amerikai különleges erők elfogták volna – közölte Donald Trump.

„De biztonságos helyre próbált eljutni, ami nem volt biztonságos, mert körülbelül 47 másodperc múlva felrobbantottuk volna az ajtót”

– fűzte hozzá az elnök a The Telegraph tudósítása szerint.

A Nobel-békedíjasból nem lesz elnök?

Donald Trump szerint María Corina Machado, a venezuelai ellenzék Nobel-békedíjas vezetője nem élvez elég tiszteletet ahhoz, hogy Nicolás Maduro helyére lépjen.

„Nagyon nehéz lenne számára vezetőnek lenni...Nincs meg a kellő támogatása vagy tisztelete az országban. Nagyon kedves nő, de nincs meg a kellő tisztelet”

– mondja az amerikai elnök egy újságíró kérdésére válaszolva.