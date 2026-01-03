Szilveszter éjszakáján 40 ember meghalt és 115 megsérült, amikor tűz ütött ki egy szilveszteri buli alatt egy turisták és fiatalok körében népszerű bárban, a svájci Alpokban található előkelő Crans-Montana síközpontban.

„Minden a szabályok szerint zajlott” – ezt állította a 444 észrevétele alapján a 24heures svájci lapnak Jacques Moretti, a crans-montanai Le Constellation bárnak a tulajdonosa. Moretti feleségével együtt több vendéglátóhelyet is üzemeltet a síközpontban. A hvg.hu azt írja, a tragédia idején a férfi állítólag nem tartózkodott a helyszínen, felesége viszont igen, és a francia Le Figaro információi szerint a karján égési sérüléseket szenvedett.

A lap megkeresésére bővebben nem volt hajlandó nyilatkozni, mondván, „nincs jól” a tragédia miatt. Annyit elárult azonban, hogy az üzletet „tíz év alatt háromszor” ellenőrizték, és hogy „minden a szabályok szerint zajlott”.

A rendőrség előzetes megállapításai szerint a tüzet pezsgősüvegekre erősített csillagszórós gyertyák okozhatták. A szikrák meggyújthatták a mennyezeten elhelyezett, rendkívül gyúlékony habszivacs akusztikai paneleket, amelyeket nem védett álmennyezet. Hasonló okokból világszerte több, súlyos áldozatokkal járó szórakozóhelyi tűzeset történt az elmúlt évtizedekben: legutóbb 2025 márciusában Észak-Macedóniában, korábban pedig 2015-ben Bukarestben, ahol 64 ember halt meg.

A Wallis kantonban érvényes jogszabályok ugyanakkor előírják, hogy a közönség számára nyitott, illetve fokozott kockázatú épületekben évente kötelező ellenőrzéseket kell tartani.

Arra a kérdésre, hogy pontosan milyen ellenőrzések zajlottak a bárban az elmúlt időszakban, az illetékes községi hatóság nem válaszolt, irodáik ugyanis az ünnepek alatt zárva tartottak.

Stéphane Ganzer államtanácsos egy sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az épület ellenőrzése a község felelőssége, és ennek minden évben meg kell történnie. Ha hiányosságokat találnak, azokat jelentésben kell rögzíteni és továbbítani a hatóságok felé. Ganzer elmondása szerint a szóban forgó bár esetében a közelmúltban nem készült olyan jelentés, amely súlyos hibákat tárt volna fel.