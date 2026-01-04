A beszélgetésben szó esik arról, miért volt szükség egy olyan testületre, amely nem hatóság, mégis kulcsszerepet játszik a jogalkalmazás egységesítésében; hogyan segítheti a Tanács a piaci szereplőket a szabályrengetegben; és miként támogathatja a döntéshozókat abban, hogy az MI ne akadály, hanem gazdasági és társadalmi lehetőség legyen.



Kiemelt téma az etikai kódex létrehozása, az MI oktatásba való tudatos beépítése, valamint egy hazai, magyar felhőalapú MI-infrastruktúra gondolata is. Vajda Viktor hangsúlyozza: bármilyen fejlett is egy nagy nyelvi modell vagy MI-eszköz, a kritikus gondolkodás elengedhetetlen, hiszen a hibákért továbbra is az ember – a felhasználó vagy a munkavállaló – viseli a felelősséget.

Ebben az adásban kiderül, miért volt szükség egy új, széles szakmai testület létrehozására,

mit jelent az, hogy a Tanács nem hatóság, mégis kulcsszereplő,

hogyan segítheti a vállalkozásokat az uniós MI-szabályozás értelmezésében,

és miként lehet a szabályozásból biztonság és bizalom, nem pedig félelem.