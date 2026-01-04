Kiemelt téma az etikai kódex létrehozása, az MI oktatásba való tudatos beépítése, valamint egy hazai, magyar felhőalapú MI-infrastruktúra gondolata is. Vajda Viktor hangsúlyozza: bármilyen fejlett is egy nagy nyelvi modell vagy MI-eszköz, a kritikus gondolkodás elengedhetetlen, hiszen a hibákért továbbra is az ember – a felhasználó vagy a munkavállaló – viseli a felelősséget.
Ebben az adásban kiderül,
- miért volt szükség egy új, széles szakmai testület létrehozására,
- mit jelent az, hogy a Tanács nem hatóság, mégis kulcsszereplő,
- hogyan segítheti a vállalkozásokat az uniós MI-szabályozás értelmezésében,
- és miként lehet a szabályozásból biztonság és bizalom, nem pedig félelem.