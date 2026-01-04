A jövő pénztárát teszteli a magyar kiskereskedelemben is erős szereplőként jegyzett Penny: az anyaországban, a német Offenbach an der Queich településen elsőként a diszkontlánc használ olyan hibrid rendszert, amely egyetlen gombnyomásra átalakul.

A modern POS-terminál ebédidőben, amikor a rendszer gyengébb forgalmat tapasztal, jelzi a dolgozónak, hogy elhagyhatja az állomást, majd önkiszolgálóvá válik, míg a délutáni, esti bevásárlások idején ismét a személyzet veszi át az irányítást.

A svéd Itab által gyártott, rugalmas pénztárrendszer jelentheti a megoldást a munkaerőhiány kezelésére – állapítják meg a Ruhr24 iparági szakértői.

Eltűnt a kiszolgáló, léphet a vevő

Az innovatív hibrid állomás kijelzőjén megjelenő utasítások lépésről-lépésre vezetik végig a vásárlót a fizetési folyamaton, akinek akkor sem kell felháborodnia, ha úgy tűnik, pénztáros híján éppen zárva van a kassza, és emiatt akadályozott a gyors bevásárlás.

Egy gombnyomással ugyanis maga a vevő hajthatja fel a kijutást akadályozó korlátot, és alakíthatja saját igényei szerint a kódleolvasás, árupakolás, készpénzes vagy kártyás fizetés szakaszait.

A tapasztalatok szerint a pénztár fő előnye a rövidebb várakozási idő és a nagyobb rugalmasság.

Egyre több cég teszteli a spórolós megoldást

A technológiai újításhoz kedvet kaptak más, munkaerőhiánnyal küzdő láncok is: már az Edeka bajorországi üzleteiben, és a Netto boltjaiban is terjednek a hibrid terminálok – írja a Retail Optimiser.

Arról viszont egyelőre nem nyilatkozott a Penny, hogy a tesztidőszak után országszerte, illetve a leányvállalatoknál is bevezetik-e ezt a módszert. Ugyanis amellett, hogy sokan értékelik a független, gyors megoldásokat, akárcsak itthon, a németeknél is megosztja a közönséget az automata pénztárak térhódítása.

Leginkább azért, mert személytelennek tartják, bár számukra is akad már megoldás: a németeknél több Rewe és Edeka szupermarketben léteznek úgynevezett "chatpénztárak" is, ahol naponta kijelölt időablakban a vonal túlsó végén lévő alkalmazottak vállalják a pár perces beszélgetéseket azokkal a – főként idősebb, magányos – vevőkkel, akiknek a bevásárlás elégíti ki a társas interakciók iránti igényt – számol be a Merkur.de.

Itthon sokan ellenzik a bolti újításokat

A hagyományos kiszolgáláshoz, a személyes jelenlét adta hozzáadott értékhez még mindig rengetegen ragaszkodnak, arról nem beszélve, hogy egy automata pénztár négy munkavállaló munkáját veszi el, ami a cégnek jelentős spórolás a munkabéreken, a dolgozóknak viszont hátrány – jelezte az Economxnak az Egyenlő.hu modern kereskedelmi szakszervezet.

Szerintük, noha az automatizálás szükséges a mai felgyorsult világban, és többek igényeit elégíti ki az önkiszolgáló funkció, a fejlesztések ellenére még mindig számos probléma van ezekkel a pénztárakkal.

Az élő munkaerő pótolhatatlan a rohanós helyzetekben is, de főként egy hétvégi, nagyobb bevásárlásnál több kérdése lehet a vevőnek, aki igényli a segítséget, vagy csak néhány jó szót. A verseny ebben is nagy, lépést kell tartani a digitalizációval. De van olyan fogyasztó is, aki éppen azért szokott át másik lánchoz, mert a bejáratott üzletében túlságosan kikopott a hagyományos kasszázás, és nem akar a pénzéért bolti feladatokat végezni – fogalmaztak.