Az IW (Német Gazdasági Intézet) legújabb tanulmánya szerint az indiai munkavállalók keresik a legmagasabb béreket Németországban, akiknek a bruttó mediánbére 2024-ben havi 5393 euró (~2,06 millió forint) volt.

Őket követték az osztrákok 5322 euróval, az amerikai munkavállalók 5307 euróval, illetve az írek (5233 euró) – azaz mindhárom csoport valamivel több, mint kétmillió forintos fizetéssel.

Ehhez képest a német alkalmazottak bruttó mediánjövedelme havonta 4177 eurót (1,6 millió forintot) tett ki, míg a többi külföldi munkavállaló 3204 eurót (~1,2 millió forintot) keresett.

A bevándorlás pozitív oldala: tárt karokkal fogadják a feltalálókat

Akár az egyetemeken keresztüli bevándorlás egyre fontosabbá válik az elkövetkező években a demográfiai, digitalizációs és dekarbonizációs kihívásoknak való megfelelés érdekében – állapítják meg az elemzők, rámutatva, hogy a 25 és 44 év közötti, teljes munkaidőben foglalkoztatott indiaiak körülbelül egyharmada tudományos és technológiai területeken dolgozik.

Mivel az úgynevezett STEM-szakmákban (tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika) dolgozó szakképzett munkavállalók iránt óriási a kereslet, a jövedelmek ezen a területen kiemelkednek, főként a gazdaságilag erős, magasabb bérszínvonalú városi központokban.

A Tagesschau szerint sokan eleve Németországban tanultak, majd később maradtak, és a kutatásokhoz is hozzájárultak: az indiai származású feltalálók szabadalmi bejelentéseinek éves száma tizenkétszeresére nőtt 2000 és 2022 között.