Hajótörést szenvedett egy személyszállító bárka az észak-nigériai Yobe állam azonos nevű folyóján Garbi település közelében, a balesetben legalább 25-en életüket vesztették, 14 embert eltűntként tartanak nyilván – közölték vasárnap Mohammed Goje, a helyi mentőszolgálat vezetője.

Az északnyugati Jigawa állam Adiyani településéről indult bárka szombat este süllyedt el 52 utasával, akik közül 13-at sikerült kimenteni.

Goje szerint a szomszédos falvakból érkezett mentőegységek és önkéntesek bevonásával folyik az eltűntek utáni keresés.

Jigawa állam rendőrsége szerint a bárka léket kaphatott és emiatt süllyedt el.

"Piacnap volt és az áldozatok hazafelé tartottak a kereskedést követően. Amennyiben a bárka kormányosa életben maradt, gondatlanságért emelnek ellene vádat"

– mondta Lawan Adam, a tagállami rendőrség szóvivője, hozzátéve, hogy fittyet hánytak az éjszakai folyami utakra és a bárkák túlterhelésére vonatkozó tilalmakra.

Az MTI tudósítása szerint hajóbalesetek évente emberéletek százait követelik Nigériában, különösen olyan távol eső vidékeken, ahol a folyami közlekedés elsőbbséget élvez a közutak rossz állapota miatt. A szerencsétlenségek gyakran a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyására és a vízijárművek rossz műszaki állapotára vezethetők vissza.