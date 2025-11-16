Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy szerinte az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali párt politikusai Vlagyimir Putyin orosz elnök udvari bolondjai.

A német kormánykoalícióhoz tartozó bajorországi Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a Fiatal Unió (JU), a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja ifjúsági szervezetének baden-württembergi Rustban tartott konferenciáján beszélt erről.

Ez a csapat, ezek a talpnyalók, ezek Putyin udvari bolondjai, ezek a Kreml szolgálói

- hangoztatta. Szerinte az AfD parlamenti képviselői látogatói csoportokat invitálnak a berlini orosz nagykövetségre.

Úgy fogalmazott, hogy a CDU és CSU az egyetlen megmaradt pártok Németországban, amelyek sikeres politikát képesek folytatni az AfD-vel szemben.

„Az egyetlenek, akik képesek a radikálisokat távol tartani a hatalomtól, azok a CDU és a CSU, senki más az országban″ - jelentette ki Söder.

Markus Söder Kép: Getty Images / dpa, Philipp von Ditfurth

A bajor kormányfő egyben nehéz és súlyos csatákat jósolt, különösen ami a kelet-német tartományokban esedékes választásokat illeti. Egyúttal kizárta a lehetséges együttműködést az AfD-vel.

Más elképzelésünk van a szabadságról

- mondta, hozzátéve, hogy nem lehet az, hogy az igazságszolgáltatás és a rendőrség kizárólag a kormányzat irányítása alá kerüljön és elnyomják a kisebbségeket. Hangsúlyozta, hogy ezt tiltja a párt nevében szereplő utalás a kereszténységre.

Söder szerint az AfD részben furcsa emberekből áll össze, hozzátéve, hogy többeket közülük szélsőségességgel gyanúsítanak vagy vádoltak meg. Mint ismert, Orbán Viktor épp egy minapi interjúban tett említést Alice Weidelről, az AfD párt társelnökéről, akiről azt mondta, hogy budapesti látogatásán nagy hatást tett rá. Különösen a gazdaság területén vannak nagyon világos elképzelései - emelte ki az interjúban.