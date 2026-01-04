Venezuela amerikai bombázása és elnökének, Nicolás Maduronak az elfogása újra felélesztette a félelmeket Grönland amerikai elfoglalásával kapcsolatban – adta hírül a The Guardian.

A lap beszámolt arról, hogy mindössze néhány órával az Egyesült Államok venezuelai katonai művelete után a jobboldali podcastkészítő, Katie Miller – aki Stephen Millernek, Donald Trump befolyásos politikai kabinetfőnök-helyettesének a felesége – egy amerikai zászlót idéző csillagokkal és csíkokkal borított grönlandi térképet tett közzé az X-en, a következő felirattal: „Hamarosan”.

A NATO-szövetséghez tartozó, ásványkincsekben gazdag terület annektálásával való fenyegetés azonnali felháborodást váltott ki a dánokból.

Koppenhága amerikai nagykövete, Jesper Møller Sørensen Miller provokációja után „barátságosan emlékeztetett” a két ország között régóta fennálló védelmi kapcsolatokra.

„Közeli szövetségesek vagyunk, és ennek megfelelően kell továbbra is együttműködnünk. Az Egyesült Államok biztonsága Grönland és Dánia biztonságát is jelenti. A Dán Királyság és az Egyesült Államok együttműködnek az Északi-sarkvidék biztonságának biztosítása érdekében”

– hangsúlyozta posztjában.

Egyúttal jelezte, hogy Dánia 2025-ben jelentősen növelte a védelmi kiadásait, 13,7 milliárd dollárt szánva „az Északi-sarkvidéken és az Atlanti-óceán északi részén való felhasználásra. Mert komolyan vesszük közös biztonságunkat.”

Hozzátette: „És igen, elvárjuk a Dán Királyság területi integritásának teljes tiszteletben tartását.”

Donald Trump hivatalba lépése óta folyamatosan sokkolja Grönlanddal kapcsolatos terveivel az európai szövetségeseit, több alkalommal is kijelentette, hogy az Északi-sarkvidéket védelmi szempontból fontos stratégiai területként és komoly ásványkincsforrásként tartja számon. Az amerikai elnök nem zárta ki a katonai akció lehetőségét sem, hogy megszerezze a terület feletti ellenőrzést.

„Nem zárom ki. Nem mondom, hogy meg fogom tenni, de nem zárok ki semmit. Nagyon nagy szükségünk van Grönlandra”

– mondta Trump májusban az NBC amerikai televíziónak, amikor az erőszakos hatalomátvételről kérdezték.

A folyamatos fenyegetésekre válaszul a dán Védelmi Hírszerző Szolgálat a múlt hónapban biztonsági kockázatnak nyilvánította az Egyesült Államokat.

Egy januári közvélemény-kutatás szerint egyébként Grönland 57 ezer lakosának túlnyomó többsége függetlenné szeretne válni Dániától, de nem akar az Egyesült Államokhoz tartozni.