„A nyilvánosságra hozatal kora” címmel egy új dokumentumfilm kavart meglehetősen nagy nemzetközi port, ami még a keményvonalas kritikusok szerint sem egy elhanyagolható, hatásvadász alkotás, vagy amatőr összeesküvés-elméletet feldolgozó műsor, hanem komoly hangvételű az úgynevezett UAP-ok (azonosítatlan rendellenes jelenségek) témájában.

A dokumentumfilmben volt amerikai hírszerző tisztek, pilóták, kongresszusi képviselők és még aktív kormánytisztviselők is megszólalnak, köztük Marco Rubio külügyminiszter, korábbi szenátor, aki a köznyelvben UFO-kként emlegetett idegen entitásokról azt mondja:

„Vannak olyan információk, amelyek nem nyilvánosan elérhetők, de nagyon komolyan kell venni őket”,

majd kiemeli, hogy nem tudják, mik ezek a tárgyak, de léteznek.

Ezzel tovább forrhat az elmúlt napokban több helyen már felmerült téma, miszerint

2026-ban az ufó jelenség közel kerül az emberiséghez,

ráadásul a nemzetközi sajtóban már azt latolgatják, hogy Donald Trump lehet az, aki erről hivatalos bejelentést fog tenni.

Az árnyékban parkolnak az „egzotikus járművek”

A német Morgenpost idézi: a központi állítás az, hogy az USA kormányához tartozó, titkos egységek állítólag évtizedek óta törmeléket, biológiai anyagokat is visszanyernek lezuhant, pilóta nélküli repülőgépekből. A céljuk az úgynevezett „visszafejtés”, azaz külföldi technológiák lemásolása, mielőtt a globális riválisok megtennék.

David Grusch, az amerikai Védelmi Minisztériumban dolgozó, magas rangú hírszerző veterán is megerősítette az amerikai kongresszus előtti meghallgatásán, miszerint

a kormány „nem emberi biológiai anyagokkal”, és működőképes „egzotikus járművekkel” rendelkezik

az árnyékban, „elszigetelten a demokratikus felügyeleti folyamattól” – fogalmazott.

Ufókon is kísérleteznek a titkos bázisokon

A Pentagon Fejlett Űrrepülési Fenyegetés Azonosító Programjának korábbi vezetője, Luis Elizondo pedig arról beszélt, hogy ezeket a tárgyakat magas biztonsági szintű katonai övezetekben, például a nevadai 51-es körzetben, vagy magán védelmi vállalkozóknál, mint a Lockheed Martin, vagy az ohiói Wright-Patterson Légibázison tárolták.

Elhangzott olyan megdöbbentő állítás is a bennfentesektől, hogy

„nem emberi pilótákat” is találtak, akiknél olyan DNS-mintákra és szerves szövetekre utalnak a boncolások,

amelyeket az 1940-es évek óta osztályoznak és tárolnak.

Univerzális ambíciók: újraírná az emberiség történelmét

Talán

az emberiség történelmének legnagyobb pillanata, amikor egy elnök a mikrofonhoz lép, és azt mondja: „Látogatónk van.”

– mondja egy interjúalany a dokumentumfilmben, ami több vélekedés szerint már egyfajta előkészítése annak, hogy

Donald Trump lehet az első államfő, aki megerősíti a földönkívüliek létezését.

Ennek a technológiai jelentősége mellett geopolitikai vetülete is lenne: a 79 éves politikus alig több mint egy éve ismét az Egyesült Államok elnöke és már a kampányában is bejelentette szándékát, hogy nyilvánosságra hozza az UAP-kkal kapcsolatos összes, minősített dokumentumot, és már létre is hozta a kapcsolódó átláthatósági hivatalt a Fehér Házban.

Trump történelmi alakként állíthatja be magát az egész emberiség számára – vélekednek Washingtonban, ahol van, aki a geopolitikai verseny egy új formáját látják kibontakozni a nagyhatalmak között, mivel Oroszország és Kína is kutatja a földönkívüli életformákat.

Aki először kapcsolatba lép, az nemcsak történelmet, hanem talán az emberiség jövőjét is újraírja

– vélekedik Laura McCarthy politológus, a Georgetown Egyetem munkatársa.