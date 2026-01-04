„A nyilvánosságra hozatal kora” címmel egy új dokumentumfilm kavart meglehetősen nagy nemzetközi port, ami még a keményvonalas kritikusok szerint sem egy elhanyagolható, hatásvadász alkotás, vagy amatőr összeesküvés-elméletet feldolgozó műsor, hanem komoly hangvételű az úgynevezett UAP-ok (azonosítatlan rendellenes jelenségek) témájában.
A dokumentumfilmben volt amerikai hírszerző tisztek, pilóták, kongresszusi képviselők és még aktív kormánytisztviselők is megszólalnak, köztük Marco Rubio külügyminiszter, korábbi szenátor, aki a köznyelvben UFO-kként emlegetett idegen entitásokról azt mondja:
„Vannak olyan információk, amelyek nem nyilvánosan elérhetők, de nagyon komolyan kell venni őket”,
majd kiemeli, hogy nem tudják, mik ezek a tárgyak, de léteznek.
Ezzel tovább forrhat az elmúlt napokban több helyen már felmerült téma, miszerint
2026-ban az ufó jelenség közel kerül az emberiséghez,
ráadásul a nemzetközi sajtóban már azt latolgatják, hogy Donald Trump lehet az, aki erről hivatalos bejelentést fog tenni.
Az árnyékban parkolnak az „egzotikus járművek”
A német Morgenpost idézi: a központi állítás az, hogy az USA kormányához tartozó, titkos egységek állítólag évtizedek óta törmeléket, biológiai anyagokat is visszanyernek lezuhant, pilóta nélküli repülőgépekből. A céljuk az úgynevezett „visszafejtés”, azaz külföldi technológiák lemásolása, mielőtt a globális riválisok megtennék.
David Grusch, az amerikai Védelmi Minisztériumban dolgozó, magas rangú hírszerző veterán is megerősítette az amerikai kongresszus előtti meghallgatásán, miszerint
a kormány „nem emberi biológiai anyagokkal”, és működőképes „egzotikus járművekkel” rendelkezik
az árnyékban, „elszigetelten a demokratikus felügyeleti folyamattól” – fogalmazott.
Ufókon is kísérleteznek a titkos bázisokon
A Pentagon Fejlett Űrrepülési Fenyegetés Azonosító Programjának korábbi vezetője, Luis Elizondo pedig arról beszélt, hogy ezeket a tárgyakat magas biztonsági szintű katonai övezetekben, például a nevadai 51-es körzetben, vagy magán védelmi vállalkozóknál, mint a Lockheed Martin, vagy az ohiói Wright-Patterson Légibázison tárolták.
Elhangzott olyan megdöbbentő állítás is a bennfentesektől, hogy
„nem emberi pilótákat” is találtak, akiknél olyan DNS-mintákra és szerves szövetekre utalnak a boncolások,
amelyeket az 1940-es évek óta osztályoznak és tárolnak.
Univerzális ambíciók: újraírná az emberiség történelmét
Talán
az emberiség történelmének legnagyobb pillanata, amikor egy elnök a mikrofonhoz lép, és azt mondja: „Látogatónk van.”
– mondja egy interjúalany a dokumentumfilmben, ami több vélekedés szerint már egyfajta előkészítése annak, hogy
Donald Trump lehet az első államfő, aki megerősíti a földönkívüliek létezését.
Ennek a technológiai jelentősége mellett geopolitikai vetülete is lenne: a 79 éves politikus alig több mint egy éve ismét az Egyesült Államok elnöke és már a kampányában is bejelentette szándékát, hogy nyilvánosságra hozza az UAP-kkal kapcsolatos összes, minősített dokumentumot, és már létre is hozta a kapcsolódó átláthatósági hivatalt a Fehér Házban.
Trump történelmi alakként állíthatja be magát az egész emberiség számára – vélekednek Washingtonban, ahol van, aki a geopolitikai verseny egy új formáját látják kibontakozni a nagyhatalmak között, mivel Oroszország és Kína is kutatja a földönkívüli életformákat.
Aki először kapcsolatba lép, az nemcsak történelmet, hanem talán az emberiség jövőjét is újraírja
– vélekedik Laura McCarthy politológus, a Georgetown Egyetem munkatársa.